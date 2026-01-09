El Interoceánico y la impunidad

Ya pasaron más de diez días de que el Tren Interoceánico descarriló cuando llevaba apenas una hora de recorrido y no hay avances significativos sobre las investigaciones de las causas.

Si esto persiste, podría gestarse un nuevo caso de impunidad para quienes tengan responsabilidad en el accidente que dejó muertos y lesionados.

De manera inesperada, la tragedia sobrevino y dejó 14 personas muertas y más de 100 heridos, en un hecho que conmocionó al país, por su magnitud y, en especial, porque parecía impensable que una de las obras más importantes del gobierno anterior pudieran tener fallas.

Sin embargo, pese a que el compañero Andrés Manuel siempre presumió el Tren Interoceánico como una obra de ingeniería ejemplar, con su construcción bajo el cuidado de la Secretaría de Marina y la supervisión honorífica de su hijo Gonzalo, la tragedia ocurrió.

Hasta ahora, ninguna autoridad ha dado más información que la emitida horas después del descarrilamiento que enlutó a esas 14 familias y dejó miedo, indignación y muchas dudas a los cercanos de los más de 100 lesionados.

Poco más de 10 días después de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) ni la Secretaría de Marina han avanzado en las explicaciones sobre las causas precisas y,. mucho menos, de los responsables de lo sucedido.

¿En dónde están los responsables del descarrilamiento? ¿Fueron fallas atribuibles a los constructores, a quienes supervisaron la calidad de los trabajos?

¿Fue por los materiales usados sin tener las características necesarias para garantizar la funcionalidad del tren? ¿Fue, como se ha dicho, la corrupción que permitió la compra de vagones viejos, inadecuados y a sobre costo?

¿O fue el silencio omiso del supervisor honorífico y de la propia Marina ante todo eso, para no entrar en conflicto con él entonces Presidente, porque su hijo estaba involucrado, así fuera sin sueldo?

Como sea y quien haya sido el culpable, ha transcurrido un tiempo suficiente para dar a conocer qué sucedió y en dónde estuvo el problema que dejó muertos y heridos, bastantes si sumamos las cifras.

¿En dónde están los responsables? ¿En dónde el compromiso de la presidenta Sheinbaum de llegar hasta el fondo, encontrar explicaciones y proceder legalmente para hacer justicia?

Creo que se llevará todavía un buen tiempo para eso, pero como inevitablemente el tema fue -y seguirá siendo- usado políticamente para buscar un mayor desgaste del gobierno y de Morena, eso se convierte en una presión que la Cuatroté deberá enfrentar con inteligencia, oportunidad y argumentos sólidos, no con una narrativa que culpe al pasado.

Hay que recordar que ese pasado al que se alude cuando se habla de corrupción en obras o en la erosión del tejido social y el encumbramiento de la delincuencia, fue antes del primer sexenio del actual régimen. La narrativa no va a soportar eso un lapso prolongado.

Con el apremio del tiempo en contra para darles respuestas a los familiares de las personas fallecidas y lesionadas, así como a la sociedad que exige saber qué pasó y qué se hará con los responsables, el tema se mantiene en la discusión pública, pese a los esfuerzos por contener su permanencia.

LOS DIÁLOGOS DE AMÉRICO

Para profundizar la relación que ya tiene con distintos sectores de la sociedad tamaulipeca, el gobernador Américo Villarreal Anaya comenzará el domingo un ejercicio de escucha con los ciudadanos.

Se trata del programa «Diálogos con Américo», que se transmitirá a través del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas y será un espacio de información directa del mandatario con los ciudadanos.

La idea es presentar los resultados de las acciones y programas implementados por la administración estatal en cada rubro y en las distintas regiones de la entidad, además de fortalecer la visión de gobierno humanista que ha delineado Américo.

Este programa «Diálogos con Américo», permitirá que el mandatario asuma un rol de mayor cercanía con la gente, para hablar de las decisiones que se toman, de las relaciones con él gobierno federal, de los proyectos que están en marcha y en general, del trabajo que se realiza para profundizar la transformación iniciada hace 3 años.

Se trata de un nuevo esquema de comunicación directa, abierta y cercana que busca un mayor alcance e impacto de la difusión de las acciones que lleva a cabo el gobierno de Tamaulipas y que, además, no tiene un precedente.

ESCOTILLA

El secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Valdez, tiene muy claro que el proyecto de construcción de construcción de un nuevo CBTIS en Tampico, es casi seguro.

Claro que se requiere de un trabajo de negociación y de información clara con padres de familia y maestros de la escuela preparatoria” Francisco Medina Cedillo”, para lograr el éxito de este plan.

Mañana les platico sobre este tema y otro que se relaciona precisamente con los CBTIS de la zona y del manejo financiero poco transparente que hacen de los millonarios recursos que obtienen de los mismos padres de familia a través de gravosas cuotas de inscripción obligatorias.

POR TOMÁS BRIONES

