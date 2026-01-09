Erasmo González impulsa programa integral de mejoras en Fraccionamiento 17 de Enero

CIUDAD MADERO, TAM.- El presidente municipal Erasmo González Robledo realizó un extenso recorrido por el Fraccionamiento 17 de Enero, situado al norte de la ciudad, con el objetivo de promover un programa integral que mejore el alumbrado público, sanee el medio ambiente, recupere áreas de uso múltiple y refuerce la seguridad en el acceso a la zona residencial. Estuvo acompañado por vecinas y vecinos, que hicieron diversos planteamientos de mejora para este sector.

Una de las demandas de mayor interés es la rehabilitación del sistema de alumbrado público, donde el compromiso fue iniciar esta misma semana los trabajos en el principal acceso el boulevard Independencia y de forma gradual en las avenidas principales. Asimismo, el saneamiento permanente de un canal pluvial de infraestructura hidráulica.

Erasmo González, durante su visita al Fraccionamiento, se comprometió con las familias a recuperar y acondicionar tres áreas multiusos. Estas instalaciones están concebidas para fomentar la convivencia deportiva y la integración familiar, lo que a su vez contribuirá al bienestar de la comunidad. Giró instrucciones a directores generales para que cada uno de estos espacios permanezcan en buenas condiciones, para que las niñas y niños, jóvenes disfruten de estos espacios.

En su diálogo con las familias resaltó que, con estas acciones, se busca no solo mejorar la infraestructura del fraccionamiento, sino también fomentar un ambiente más seguro y propicio para la interacción social entre las vecinas y los vecinos. La participación de los residentes es fundamental para el éxito de este programa, comentó Erasmo González.

La primera autoridad estuvo acompañado por el síndico Roberto Chávez Gutiérrez; secretario del Ayuntamiento Héctor Marín Rodríguez; los directores generales de Obras Públicas Ing. Timoteo Vicencio Valente; Servicios Públicos, Ing. Gerardo Soto Najar; Desarrollo Urbano, Ing. Natalia Vega Jasso; de Participación Ciudadana, Antonio Cuevas Monterrubio y de Bienestar Social e Inclusión, Orlando Moralez Vázquez.

POR JOSÉ LUIS RDZ.