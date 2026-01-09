Estos celulares se quedarán sin WhatsApp a partir de enero 2026

WhatsApp dejará de funcionar en decenas de celulares a partir de enero de 2026.

MÉXICO.- Si utilizas tu celular para trabajar, comunicarte con tu familia o amigos, esta información es clave. WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada en México y gran parte del mundo, dejará de funcionar en una larga lista de teléfonos a partir de enero de 2026, una medida que impactará especialmente a quienes aún utilizan dispositivos con varios años de antigüedad.

De acuerdo con la empresa Meta, dueña de WhatsApp, esta decisión no se debe a fallas en los equipos ni a errores de la aplicación, sino a una actualización necesaria para mejorar la seguridad, la velocidad y la incorporación de nuevas funciones. Entre ellas se encuentran herramientas basadas en inteligencia artificial y sistemas avanzados de protección contra robo de información y suplantación de identidad.

¿Por qué WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares?

La tecnología avanza de manera acelerada. Con el paso del tiempo, los sistemas operativos se vuelven obsoletos y dejan de ser compatibles con las aplicaciones más modernas. Mantener WhatsApp funcionando en dispositivos muy antiguos limita el desarrollo de nuevas funciones y representa un riesgo en materia de seguridad digital.

Meta ha señalado que estos celulares ya no cuentan con la capacidad técnica necesaria para soportar actualizaciones críticas. Además, los equipos con sistemas operativos desactualizados son más vulnerables a ataques cibernéticos, robo de datos personales y fraudes, lo que pone en riesgo a millones de usuarios.

Unsplash

A partir de cuándo dejará de funcionar WhatsApp

Según la información oficial, a partir del 15 de enero de 2026, WhatsApp comenzará a exigir requisitos mínimos de sistema. Si el celular no puede actualizarse a dichas versiones, la aplicación dejará de abrirse o mostrará avisos constantes de incompatibilidad, hasta quedar completamente inutilizable.

Celulares Android que ya no podrán usar WhatsApp

En el caso de los dispositivos Android, el requisito mínimo será contar con Android 5.0 o una versión superior. Los modelos que no puedan actualizarse quedarán fuera del servicio. Entre los más populares se encuentran:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, S4 Mini, S5, Note 2, Note 3, Core Prime y J2.

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, S4 Mini, S5, Note 2, Note 3, Core Prime y J2. Motorola: Moto G y Moto E de primera generación.

Huawei: Ascend Mate, G740, D2 y P6.

LG: Optimus L3, L5, Optimus L7 II, F5, Nexus 4, L3 II Dual y el modelo G3.

Unsplash

iPhones que perderán compatibilidad con WhatsApp

Para los usuarios de Apple, WhatsApp exigirá tener instalado iOS 15.1 o una versión superior. Esto significa que los siguientes celulares ya no serán compatibles con la aplicación:

iPhone 5

iPhone 5c

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

¿Cómo saber si tu teléfono aún es compatible con WhatsApp en 2026?

No necesitas ser un experto en tecnología para revisar esta información.

En Android, entra a Ajustes o Configuración, selecciona Acerca del teléfono y ahí podrás ver la versión del sistema operativo.

En iPhone, ve a Ajustes, luego a General, entra a Información y revisa el apartado Versión de iOS.

Unsplash

Si tu dispositivo permite una actualización, se recomienda realizarla lo antes posible para mantener la compatibilidad y la seguridad.

¿Qué hacer si tu celular aparece en la lista?

Si tu equipo ya no puede actualizarse, lo más importante es respaldar tu información antes de la fecha límite. WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad en Google Drive (Android) o en iCloud (iPhone) para no perder mensajes, fotos y videos.

Aunque para muchos usuarios esta medida resulta incómoda, se trata de un proceso que ocurre prácticamente cada año. Si tienes la posibilidad, especialistas sugieren adquirir un dispositivo que cuente al menos con Android 10 o un iPhone más reciente, lo que garantizará compatibilidad durante varios años más.

Unsplash

Con esta actualización, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más segura y eficiente, aunque eso signifique despedirse definitivamente de algunos teléfonos que marcaron una época.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR