Estos son todos los puentes y megapuentes antes de Semana Santa

Conoce todos los puentes y días de descanso oficiales en México antes de Semana Santa 2026. Fechas clave según el calendario escolar y la Ley Federal del Trabajo.

MÉXICO.- Para quienes ya están planeando una pausa, el calendario de 2026 trae varios descansos estratégicos antes de las vacaciones de Semana Santa. Por ello, te presentamos las fechas más importantes de puentes y megapuentes para organizar con anticipación tu tiempo libre durante enero, febrero y marzo.

Calendario de puentes antes de Semana Santa

Primer puente oficial de 2026

El primer fin de semana largo del año llega gracias a la conmemoración del 5 de febrero, Aniversario de la Constitución Mexicana.

Aunque la fecha histórica cae en jueves en 2026, el descanso obligatorio se recorre al lunes 2 de febrero, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

Esto permite disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 31 de enero, domingo 1 de febrero y lunes 2 de febrero.

Megapuente de enero 2026 para estudiantes de educación básica

Para las familias con hijos en educación básica, el primer descanso largo inicia incluso antes.

El viernes 30 de enero no hay clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar, lo que extiende el descanso escolar a cuatro días: viernes 30 de enero, sábado 31 de enero, domingo 1 de febrero, lunes 2 de febrero.

Este megapuente es una de las primeras oportunidades del año para realizar actividades familiares o viajes cortos.

Consejos Técnicos: descansos escolares en febrero y marzo 2026

El calendario de la SEP contempla más suspensiones de clases antes de Semana Santa:

Viernes 27 de febrero: suspensión de clases por Consejo Técnico Escolar.

Viernes 27 de marzo: nueva suspensión por Consejo Técnico Escolar.

Aunque estos días no constituyen puentes laborales oficiales, representan descansos importantes para niñas, niños y adolescentes.

¿Qué puentes hay en marzo de 2026?

Otro de los descansos más relevantes del primer semestre ocurre en marzo. El 21 de marzo, fecha en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, cae en sábado en 2026, pero el día de descanso obligatorio se adelanta al lunes 16 de marzo, creando un nuevo fin de semana largo: sábado 14 de marzo, domingo 15 de marzo, lunes 16 de marzo.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre los días de descanso?

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, son días de descanso obligatorio:

Primer lunes de febrero, en conmemoración del 5 de febrero.

Tercer lunes de marzo, en conmemoración del 21 de marzo.

Si un trabajador debe laborar en alguno de estos días, la ley establece el pago de salario doble o triple, dependiendo de la jornada y condiciones, garantizando así el respeto a los derechos laborales.

Aunque las vacaciones de Semana Santa aún se encuentran a varias semanas de distancia, los puentes y descansos previos de 2026 ofrecen múltiples oportunidades para planear viajes cortos, fortalecer la convivencia familiar o simplemente tomar un respiro de la rutina.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR