Exigirle resultados hoy al fiscal sería una evaluación injusta

EN VISTO / DORA DE LA CRUZ

La llegada del nuevo fiscal general de Justicia en Tamaulipas tuvo que esperar más de tres años. Un relevo que debió concretarse con el inicio del nuevo sexenio, sin embargo tuvo que ser postergado. La elección de Jesús Eduardo Govea Orozco ocurre en medio de una agenda marcada por el rezago en la investigación y persecución de los delitos; un atraso que heredó el anterior encargado de la institución.

El nuevo fiscal, un abogado con maestría en derecho, según su currículum, además de tener experiencia laboral por más de 20 años en temas de procuración de justicia, tiene apenas 22 días de haber asumido el cargo, por lo que exigirle resultados hoy sería injusto.

Esto no significa que al nuevo fiscal, se le exime de acelerar el trabajo al que se comprometió, cuando participó para el cargo, en una larga lista de 40 aspirantes que se registraron ante la Comisión Justicia, del Congreso del estado, que finalmente lo eligió en sesión plenaria, por ser la mejor opción para ocupar el cargo, además de que fue considerado el experto en el tema de procuración de justicia y hoy tiene el reto y compromiso de devolver la confianza en la dependencia a la ciudadanía.

Apenas con pocos días de asumir el cargo, ya existen voces que señalan que no se ve el cambio entre el anterior fiscal, Irving Barrios y el actual Eduardo Govea, en el trabajo de procuración de justicia; son las mismas voces que durante años guardaron silencio. La transformación de la Fiscalía es un reto clave para la paz de Tamaulipas y requiere acciones concretas que permitan revertir el rezago institucional.

En nueve años que duró en el cargo el anterior fiscal, poco se avanzó en la investigación de delitos del fueron común, en robos a domicilio, en temas de violencia familiar, y menos en meter a la cárcel a ex funcionarios que están denunciados penalmente por presuntos actos de corrupción, donde los expedientes los dejaron intactos.

Por eso, al fiscal Govea hay que concederle el margen necesario para comenzar a entregar los resultados que ofreció a la ciudadanía. Su llegada implica ajustes al interior de la estructura de la Fiscalía, cambios, nuevos nombramientos y una estrategia que aún no ha dado a conocer a los medios de comunicación, pero que seguramente está en construcción y que tendrá obligadamente que contribuir a la paz que Tamaulipas exige.

Pero además , seguramente lo que viene para el Fiscal, tendrá un papel relevante, un impacto político y social del estado y hasta a nivel nacional en materia de procuración de justicia, porque le tocará proceder conforme a derecho, en conseguir y ejecutar las órdenes de aprehensión para los ex funcionarios de la administración estatal del Partido Acción Nacional, quienes están involucrados en las demandas por actos de presuntos actos de corrupción, incluyendo al Ex gobernador Francisco “N”.

Por lo pronto, la página oficial de la Fiscalía sigue con la marca del Partido Acción Nacional, con los colores azules. A 22 días de la llegada del nuevo fiscal, ahí tampoco se observan cambios, ni en la imagen institucional, ni en el mensaje que debería marcar una nueva etapa; habrá que dar tiempo para los cambios.

POR DORA DE LA CRUZ