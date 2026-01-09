Hombre pierde la vida en el centro de Tampico

Los hechos se reportaron cerca de las 14 horas de este viernes en la calle Álvaro Obregón entre 20 de noviembre y Sor Juana en la zona centro de Tampico.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El reporte de una persona inconsciente, que se encontraba en la calle Álvaro Obregón entre 20 de noviembre y Sor Juana en el exterior de una institución educativa activó la alerta de corporaciones de seguridad y auxilio.

Los hechos se reportaron cerca de las 14 horas de este viernes en la calle Álvaro Obregón entre 20 de noviembre y Sor Juana en la zona centro de Tampico.

De acuerdo a datos preliminares de corporaciones de auxilio, la persona llevaba consigo un tanque de oxígeno se desvaneció y no contaba con signos vitales.

Al lugar, arribaron elementos de seguridad y de auxilio así como familiares de quien no se proporcionó mayor información.

Será la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas la que integre la investigación correspondiente para determinar las causas de la mu3rt3, el cuerpo aparentemente de una persona del sexo masculino se traslada para la necropsia de ley.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón