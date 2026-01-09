Incendio consume camioneta en Madero

El fuego envolvió la unidad cuando se encontraba en el estacionamiento de conocidos laboratorios de la avenida Primero de Mayo.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Aparente cortocircuito ocasionó un incendio en una camioneta particular, la mañana del viernes en la zona centro de ciudad Madero.

El fuego envolvió la unidad cuando se encontraba en el estacionamiento de conocidos laboratorios de la avenida Primero de Mayo.

La emergencia movilizó al personal de bomberos y Protección Civil de la urbe petrolera.

El vehículo afectado es una GMC en color blanco con placas del estado de Tamaulipas.

El conductor había acudido a los laboratorios cuando de pronto empezó a surgir humo del motor, el cual fue avanzando rápidamente.

El operador de una grúa se percató de lo anterior y de inmediato se acercó a la unidad para engancharla y retirarla del estacionamiento, para evitar daños a negocios, personas y a un transformador, dejando la camioneta atravesada en la avenida.

Bomberos municipales llegaron en pocos minutos para intervenir, arrojando grandes cantidades de agua a la GMC.

La vialidad fue cerrada a la circulación mientras se efectuaban las labores de control.

Después de arduas maniobras, el incendio fue sofocado.

Presuntamente un cortocircuito ocasionó el fuego.

Por. Benigno Solís/La Razón