Infraestructura federal busca frenar tragedias en carretera

Dentro del proyecto del corredor Huasteca Norte, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se contemplan obras clave como la construcción de un segundo cuerpo carretero desde la estación Manuel hasta Cd. Victoria

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Cada temporada vacacional, las carreteras de Tamaulipas vuelven a ser escenario de choques, volcaduras y percances fatales que dejan saldo de personas lesionadas y, en algunos casos, víctimas mortales.

El incremento del flujo vehicular, combinado con tramos saturados (como el Victoria-Zaragoza) y la circulación de transporte pesado, ha evidenciado una vez más la urgencia de modernizar la infraestructura vial para reducir los riesgos en las rutas federales que cruzan el estado.

Ante este panorama, el secretario de Obras Públicas de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, señaló que la recurrencia de accidentes ha sido un factor determinante para impulsar y acelerar proyectos de infraestructura carretera enfocados en mejorar la seguridad de los automovilistas, aun cuando se trate de vías bajo jurisdicción federal.

El funcionario explicó que dentro del proyecto del corredor Huasteca Norte, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, se contemplan obras clave como la construcción de un segundo cuerpo carretero desde la estación Manuel hasta Ciudad Victoria, lo que vendría a dar una amplitud carretera qué favorecería a la disminución de incidencias en este tramo que en lo que va de la actual década ha sido de los más accidentados.

Así también, informó Cepeda sobre un nuevo libramiento en la zona sur del estado junto al puente Tampico II, con el objetivo de ordenar el tránsito y desahogar la circulación, particularmente del transporte de carga.

Con rodo lo anterior, el funcionario estatal subrayó que no solo buscan agilizar los traslados, sino atender de fondo la problemática de los accidentes.

“La razón es los accidentes; todo este proyecto va a venir a solucionar los saldos que se han tenido, sobre todo para prevenir los accidentes en Tamaulipas, separando y distribuyendo mejor las unidades pesadas por cada cuerpo carretero”, afirmó.

En cuanto a los plazos de ejecución, detalló que varios de los programas están programados para iniciar a lo largo del presente año.

En el caso específico de la obra carretera en Tampico, informó que registra un avance cercano al 95 por ciento, por lo que su puesta en operación está prevista para febrero, conforme a los tiempos contractuales.

Por último, el titular de Obras Públicas indicó que uno de los tramos proyectados requerirá una inversión aproximada de 40 millones de pesos, recursos que serán aportados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, como parte del plan nacional de infraestructura carretera.

Por. Antonio H. Mandujano