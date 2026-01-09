Inicia registro obligatorio de líneas de celular; esta es la fecha límite para evitar suspensiones

A partir de hoy, 9 de enero, inicia el registro de celulares en México tras el decreto del 9 de diciembre. Conoce requisitos, fechas y cómo evitar la suspensión.

MÉXICO.- A partir de este 9 de enero inicia el registro de celulares obligatorio en México para vincular líneas telefónicas con la identidad oficial de los usuarios.

Las operadoras telefónicas deberán habilitar el registro de celulares de sus clientes. La medida busca eliminar el anonimato en la telefonía para combatir delitos como la extorsión, el fraude y el secuestro.

Fecha límite para el registro de celulares

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 9 de diciembre de 2025, los usuarios actuales tienen un plazo de 120 días hábiles para regularizar su situación. La fecha límite es el 29 de junio de 2026.

A partir del 30 de junio se cerrarán las plataformas de vinculación para usuarios existentes. El primer minuto del 1 de julio de 2026, las operadoras como Telcel, AT&T y Movistar procederán a la suspensión total del servicio en aquellas líneas que no hayan cumplido con el trámite.

Consecuencias por falta de registro

La falta de inscripción en este padrón derivará en la interrupción de los servicios de voz y datos. Según los lineamientos de la CRT, las líneas no vinculadas:

No podrán realizar ni recibir llamadas (excepto a servicios de emergencia).

Quedarán inhabilitadas para el envío y recepción de mensajes SMS.

Perderán el acceso a la conexión de datos móviles y navegación.

Requisitos y documentos necesarios

Para completar el proceso, el titular de la línea deberá presentar o cargar en sistema los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente: Credencial para votar (INE) o pasaporte.

CURP certificada: Preferentemente la versión que incluye datos biométricos.

Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses de antigüedad.

Prueba de vida: En la modalidad remota, se requerirá una captura facial (selfie) para validación de identidad mediante algoritmos de reconocimiento facial.

En el caso de las líneas utilizadas por menores de edad, el registro deberá ser realizado por el padre, madre o tutor legal, vinculando el número a su identidad oficial.

¿Cómo realizar el registro?

Existen dos modalidades para cumplir con esta disposición legal:

Modalidad Remota: Los usuarios recibirán un mensaje SMS o una notificación de su proveedor con un enlace oficial hacia la Plataforma de Gestión de Identidad. El trámite se realiza de forma digital cargando las fotos de los documentos y realizando la validación biométrica.

Modalidad Presencial: El usuario puede acudir a cualquier Centro de Atención a Clientes (CAC) de su compañía telefónica con los documentos físicos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.