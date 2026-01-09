Miss Universo Jamaica 2025 reaparece tras sobrevivir a hemorragia intracraneal

La reina de belleza se ha mantenido alejada de los reflectores desde el accidente que cambió su vida debido a los estragos que sigue enfrentando

JAMAICA.- Gabrielle Henry reapareció a través de redes sociales y lanzó un mensaje después de que sobrevivió a la hemorragia intracraneal que sufrió luego de que el 19 de noviembre de 2025 tuvo un accidente durante la ronda preliminar de Miss Universo 2025, evento de belleza que se celebró en Bangkok, Tailandia.

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025 compartió un mensaje mediante un historia en su cuenta de Instagram para celebrar los logros de Celine Deidrick, quien es una abogada jamaiquina que representa al gobierno de Guyana en el caso de extradición contra los empresarios Nazar Mohamed y Azruddin Mohamed.

Gabrielle Henry felicita a su compatriota Celine Deidrick,

Miss Universo Jamaica 2025, de 28 años de edad, felicitó a Celine Deidrick, además que su publicación es acerca del perfil de su compatriota -que fue dado a conocer en noviembre del año pasado en NG24 Guayana’s Breaking News-, a fin de que más personas la conozcan y también sepan el trabajo que realiza como abogada.

Gabrielle Henry, de 28 años e edad, sufrió un accidente en plena competencia de Miss Universo 2205. Foto: Instagram.

Hay que destacar que en la cuenta de Facebook El grupo público Guyana Star se indica que fuera del ámbito profesional la abogada jamaiquina “obtuvo reconocimiento nacional como finalista entre las 5 mejores del certamen Miss Universo Jamaica 2024; por ende, también es una reina de belleza como Gabrielle Henry.

Además, tanto Miss Universo Jamaica 2025 como Celine Deidrick se enfocan en el empoderamiento y liderazgo femenino, lo que predican con el ejemplo debido a las carreras que han forjado de manera profesional. Mientras Celine Deidrick destaca como abogada, Gabrielle Henry es una doctora especializada en Oftalmología.

Qué le pasó a Gabrielle Henry

Como informamos, la vida de Gabrielle Henry dio un giro de 180 en plena competencia de Miss Universo 2025 porque durante la ronda preliminar se cayó desde el escenario y tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Estuvo en terapia intensiva porque sufrió desde laceraciones hasta hemorragia intracraneal.

La Miss Universo Jamaica 2025 elogió a su compatriota Celine Deidrick. Foto: captura de pantalla.

Cuál es el estado de salud de Gabrielle Henry hoy

Gabrielle Henry se mantuvo en Tailandia hasta que pudo regresar a su hogar en Jamaica, donde sigue recuperándose. En diciembre pasado, la joven compartió las palabras, revelando que vivió “momentos de oscuridad”, pero se mantiene optimista.

“Como Miss Jamaica Universo 2025 y residente de Oftalmología, recuerdo que los momentos de oscuridad no disminuyen la visión, la refinan. Mientras sigo recuperándome, me inspira la forma en que los jamaicanos se levantan, sin desanimarse, tras la adversidad. Con el tiempo, compartiré más. Por ahora, mi enfoque sigue siendo la sanación, el propósito y el servicio. Luz persistente”.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO