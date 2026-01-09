Oxxo baja cortinas en Río Bravo

El cierre se produce en medio de un entorno de inseguridad que se ha venido agravando en la región

TAMAULIPAS.- Las tiendas de conveniencia Oxxo en Río Bravo cerraron este jueves de manera simultánea e indefinida, una decisión que tomó por sorpresa a clientes y vecinos, quienes desde temprana hora encontraron sucursales con puertas cerradas, candados visibles y sin aviso previo sobre la suspensión del servicio.

El cierre se produce en medio de un entorno de inseguridad que se ha venido agravando en la región, con reportes de robos, amenazas y situaciones de riesgo que habrían comprometido la integridad de empleados y usuarios, lo que llevó a la cadena a detener operaciones en distintos puntos del municipio.

Autoridades municipales confirmaron que la suspensión de actividades obedece a razones de seguridad, al reconocer que las condiciones actuales no permiten garantizar una operación normal sin poner en riesgo al personal, ni a quienes acuden diariamente a estas tiendas.

Hasta el momento, FEMSA, empresa operadora de Oxxo, no ha emitido un posicionamiento oficial específico sobre el caso de Río Bravo, aunque en antecedentes similares en Tamaulipas ha reiterado que su prioridad es la protección de sus trabajadores y que no mantiene tratos bajo presión o amenazas.

El cierre masivo de estas tiendas impacta la dinámica cotidiana del municipio, al tratarse de establecimientos de uso frecuente para la compra de alimentos, servicios y productos básicos, y se suma a una serie de señales que reflejan la fragilidad del entorno de seguridad en la zona fronteriza.

Por ahora, las sucursales permanecen cerradas sin una fecha definida para su reapertura, mientras se espera que las autoridades y la empresa definan las condiciones que permitan, eventualmente, un regreso seguro de las operaciones.

Por Staff

Expreso – La Razón