Por alto riesgo, piden no acudir a escolleras durante el frente frío

Salvador Cervantes Amieva, subdirector de la dependencia, precisó que se preven vientos del norte de 55 a 75 kilómetros por hora con rachas de hasta 85 kilómetros por hora.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Ante el alto riesgo que habrá por el ingreso del frente frío, Protección Civil Madero hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten acudir a Las Escolleras de playa Miramar.

De acuerdo a lo pronosticado, el frente frío número 27 ingresará el sábado 10 al mediodía o durante la tarde.

«Es un frente frío con vientos bastante fuertes y se va a notar el descenso de temperatura muy marcado, la recomendación es que se abstengan, si no hay nada a qué salir a la calle que de abstengan, que tome conciencia la gente que acudea playa o escolleras que es una zona muy peligrosa para andar cuando hay ese tipo de eventos para andar divirtiéndose, eviten ir a escolleras para evitar cualquier tipo de accidente que se pueda suscitar», mencionó.

Reveló que salvavidas, Protección Civil, Tránsito municipal y Guardia Estatal efectuaran rondines de vigilancia por esa zona para impedir el ingreso de personas a esa zona.

Hay personas que acuden para ver el oleaje pero a cierta distancia, sin entrar a las Escolleras.

Por. Benigno Solís/La Razón