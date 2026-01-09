Suma ‘Makito’ 14 días ausente

El alcalde de Reynosa acumula dos semanas fuera del municipio tras la negativa de un nuevo amparo federal, lo que mantiene vigente una orden de aprehensión.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, acumula ya 14 días de ausencia del municipio, luego de que la justicia federal le negara un nuevo amparo, resolución que lo mantiene expuesto a una orden de aprehensión vigente por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La prolongada estancia del edil en el extranjero, oficialmente atribuida a un periodo vacacional, ha generado sospechas y cuestionamientos públicos, particularmente después de que se confirmó que, a finales del año pasado, el Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito le negó un nuevo juicio de amparo con el que buscaba frenar el proceso penal en su contra.

El tema tomó mayor relevancia tras los señalamientos públicos realizados por la abogada y líder social Luz Blázquez, quien, a través de redes sociales, cuestionó la naturaleza y el momento de la prolongada ausencia del edil.

“¿Vacaciones o cautela legal? Al día de hoy van 14 días desde que se vio al alcalde de Reynosa tomar un vuelo de conexión a un destino fuera del país para vacacionar, y aún no ha regresado a laborar”, escribió.

Blázquez subrayó que el debate no se centra en el derecho del alcalde a tomar vacaciones, sino en el contexto jurídico que enfrenta.

“La pregunta no es si tiene derecho a vacaciones, sino si su ausencia prolongada está relacionada con el riesgo legal real e inmediato que enfrenta. El fallo judicial no solo mantuvo vigente la orden de aprehensión que existe desde hace años, sino que agotó una vía de defensa clave, dejándolo en una situación de vulnerabilidad jurídica inmediata”, señaló.

CASO DEL ALCALDE EN TRÁMITE: PODER JUDICIAL

Por su parte, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, Tania Contreras, confirmó que el caso del presidente municipal de Reynosa se encuentra en trámite, por lo que el Poder Judicial estatal no puede proporcionar mayores detalles al tratarse de un proceso en curso.

“Los asuntos que están en proceso corresponden a procedimientos que se están sustanciando. En el caso del alcalde de Reynosa no se puede brindar información, dado que se trata de un proceso que está en trámite”, precisó.

Contreras subrayó que el Poder Judicial actúa con apego estricto a la legalidad y al respeto de los derechos de las personas sujetas a proceso, sin emitir juicios anticipados ni pronunciamientos fuera del marco institucional.

Mientras el proceso penal continúa avanzando en los tribunales federales y el alcalde permanece fuera del país, Reynosa enfrenta un nuevo periodo de incertidumbre política, marcado por la ausencia de su presidente municipal y un expediente judicial que sigue su curso sin resolución definitiva.

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Expreso-La Razón