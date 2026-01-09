Urge IP rediseño vial de la carretera Victoria-Zaragoza

Alertan empresarios que es necesario un rediseño de ingeniería vial en esa carretera para evitar que se registren tantos accidentes.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Tamaulipas urgió a las autoridades a realizar una definición de ingeniería vial en la carretera Victoria–Zaragoza, la cual actualmente representa un alto riesgo para los automovilistas, además de solicitar la reducción de retenes en zonas de alto flujo vehicular por las pérdidas económicas que generan.

Abraham Rodríguez Padrón, presidente del comercio organizado en el estado, señaló que el intenso tráfico vehicular, especialmente de transporte pesado, ha convertido este tramo en una vía sumamente peligrosa.

Explicó que se presentan maniobras imprudentes, como rebase simultáneo de tráileres que invaden hasta tres carriles, lo que deja sin margen de maniobra a los vehículos que circulan en sentido contrario, provocando accidentes graves y fatales.

“Es urgente un rediseño de la carretera, mayor señalización y reforzar la vigilancia para prevenir accidentes”, enfatizó.

En cuanto a los retenes, indicó que durante diciembre varios fueron retirados tras denuncias de organismos empresariales, como CANACO Reynosa, que acusaron retrasos significativos en puntos como el retén de la Y Griega. Señaló que actualmente solo permanece el de la Guardia Nacional y que los existentes han agilizado su operación.

Afirmó que un solo día de retraso por retenes puede generar pérdidas económicas considerables por tiempos muertos y afectación de mercancías, por lo que celebró que la mayoría de estos puntos hayan sido retirados o reordenados.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON