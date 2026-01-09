Vela DIF Altamira por el bienestar de adultos mayores

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- En la Hacienda del Abuelito, el Sistema DIF Altamira recibió la donación de 100 kilogramos de proteína de pescado por parte de la empresa Go Go Fish, destinada a fortalecer la alimentación de los adultos mayores que acuden a este centro de atención.

La presidenta del organismo, C.P. Rossy Luque de Martínez, informó que la donación consistió en hamburguesas y chorizo de pescado en sus presentaciones tradicional, español y premium, los cuales fueron preparados y entregados para el consumo de los abuelitos beneficiarios.

Destacó que este apoyo también favorecerá a los cuatro comedores comunitarios del DIF Altamira ubicados en los sectores de El Fuerte, Cuauhtémoc, Diana Laura y Zona Centro, así como a los comedores comunitarios coordinados por la Secretaría de Bienestar Social del municipio.

“Esta valiosa donación fortalece la alimentación de quienes más lo necesitan y contribuye al bienestar integral de nuestra comunidad”, señaló Luque de Martínez.

La presidenta del DIF Altamira agradeció de manera especial al director general de Go Go Fish, Luis Alfonso Rodríguez, por su generosidad y compromiso social.

“Seguimos fortaleciendo la alimentación y el bienestar de nuestros adultos mayores”, concluyó.

