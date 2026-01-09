VIDEO: Captan momento en que se incendia autobús con 47 personas en Perú

Se informó que durante las labores para apagar el fuego, quedó completamente cerrada la circulación en la carretera

PERÚ.- La mañana de este viernes 9 de enero en redes sociales se viralizó un video que muestra el momento en que un autobús turístico con 47 personas a bordo, que circulaba sobre la carretera comenzó a incendiarse quedando solo cenizas.

De acuerdo con las autoridades, el incidente ocurrió en la autopista Fernão Dias, en Minas Gerais, cuando el autobús se dirigía a la ciudad de São Paulo,proveniente de Caruaru, Perú. Se informó que durante las labores para apagar el fuego la carretera quedó completamente cerrada. Alrededor de las 11:40 horas, el carril derecho de la autopista permaneció bloqueado, por lo que el tráfico se extendió hasta por cinco kilómetros.

En las labores para combatir las llamas, los bomberos hicieron uso de un camión cisterna. Según el Departamento de Bomberos, el vehículo en llamas rodó hacia atrás sin control y solo se detuvo al impactar contra el arcén. Los bomberos supervisaron las operaciones de limpieza.

El conductor y los pasajeros lograron desalojar la unidad antes de que las llamas consumieran la unidad. Créditos:@volcaholic1

Según Arteris, la concesionaria responsable del tramo, el conductor y los pasajeros lograron desalojar la unidad antes de que las llamas consumieran la unidad, sin que nadie resultara herido. Aún se desconoce la posible causa del incendio.

