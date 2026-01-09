VIDEO: Cielo de Reino Unido se iluminó de rosa durante una nevada

Un cielo rosado sorprendió a Birmingham durante una nevada durante la noche del jueves, pero la explicación es menos sorprendente de lo que es.

REINO UNIDO.- Una rara nevada que cubrió gran parte de West Midlands la noche del jueves dejó una imagen inusual sobre Birmingham: un resplandor rosado intenso que iluminó el cielo y desató especulaciones en redes sociales sobre una puesta de sol extraordinaria o incluso una aurora boreal inesperada. La explicación, sin embargo, fue más prosaica: luces LED rosas utilizadas en el estadio del Birmingham City para el mantenimiento del césped, confirmaron el club y meteorólogos británicos.

It’s snowing and the sky is pink in the uk but summer isn’t over yet pic.twitter.com/wz9Zbk2yiI — ♡ (@zarazlut) January 9, 2026

La ciudad registró el fenómeno mientras el temporal de invierno —identificado en reportes como la tormenta Goretti— provocaba nieve, vientos y severas interrupciones de transporte en varias regiones del Reino Unido, con alertas rojas y ámbar del servicio meteorológico nacional. En Birmingham, residentes publicaron imágenes del cielo teñido de rosa sobre techos nevados, calles y árboles. Fotografías aéreas y videos captados desde el centro urbano permitieron ubicar el origen del resplandor en el estadio St Andrew’s del Birmingham City.

El efecto se intensificó por la baja nubosidad y la nieve, que aumentaron la reflectividad del cielo y amplificaron el brillo de fuentes de luz artificial cercanas. En ese contexto, identificó al St Andrew’s como el principal emisor del halo rosado.

El episodio no se limitó a Birmingham. En Hednesford, Staffordshire, también se reportó un tono similar. El Hednesford Town Football Club publicó que un fenómeno de comienzos de semana se debió a las luces LED de su campo, utilizadas para ayudar al césped a crecer y recuperarse, y lo resumió con ironía: «que ayudan a que el césped crezca y se recupere, manteniéndonos listos para perseguir tres puntos, no la aurora».

Can somebody tell me why the sky is pink in Birmingham that is weird but it also looks nice 👌🏻 pic.twitter.com/tUlnlZV2kZ — 𝓑𝓑𝓵𝓾𝓮𝓼 🇬🇧 (@BBlues100) January 9, 2026

La Oficina Meteorológica británica (Met Office) aportó la explicación física. Su portavoz Grahame Madge señaló que, con nieve y humedad en el aire, ciertas longitudes de onda se dispersan de forma distinta. «Las longitudes de onda azules de la luz se dispersan más fácilmente por la nieve o las gotas de agua, lo que permite que las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, las atraviesen», dijo. «Esto puede tener el efecto de volver los colores más rosados o anaranjados», añadió.

La iluminación LED en estadios se usa desde hace años para compensar la falta de luz solar y temperatura en invierno y favorecer la fotosíntesis del césped, especialmente en semanas de bajas temperaturas, nubosidad persistente y desgaste por partidos. Empresas del sector describen estas luces como herramientas para estimular el crecimiento y la recuperación del pasto cuando no hay condiciones naturales suficientes.

En redes, el resplandor rosado fue comparado con auroras, pero los meteorólogos recordaron que, aunque el Reino Unido puede observar auroras en episodios de tormentas geomagnéticas, un halo urbano homogéneo bajo nubosidad baja suele asociarse a contaminación lumínica reflejada por nubes o precipitación, no a actividad solar.

El fenómeno se convirtió en una postal viral de una noche en la que el país enfrentó nevadas inusuales y rachas de viento fuertes, con cierres temporales de rutas y cancelaciones en servicios ferroviarios y aéreos, mientras las autoridades pedían evitar desplazamientos no esenciales.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.