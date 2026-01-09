VIDEO: Ciervo bebé enfrenta a enorme rinoceronte y se vuelve viral

Un ciervo bebé sorprendió a los internautas al enfrentar a un rinoceronte de casi dos toneladas en un zoológico de Polonia.

MÉXICO.- No hay enemigo demasiado grande. Un ciervo bebé se volvió viral en redes sociales luego de que circulara un video en el que se le ve “saltar” y enfrentar aun rinoceronte de casi dos toneladas.

Las imágenes muestran al pequeño animal acercándose sin titubeos al enorme rinoceronte, en lo que muchos usuarios describieron como un auténtico “David contra Goliat”. Pese a la abismal diferencia de tamaño y fuerza, el ciervo no retrocedió y llegó incluso a hacer que el rinoceronte se apartara, causando asombro entre los visitantes del zoológico y en internet.

El clip fue difundido inicialmente por la agencia AFP a través de la red social X y no tardó en viralizarse en distintas plataformas. En el registro se observa cómo el ciervo muntjac chino macho, que pesa alrededor de 13 kilos, se aproxima de forma decidida a un rinoceronte que supera 1.7 toneladas.

Contra todo pronóstico, el rinoceronte retrocede ante la actitud desafiante del pequeño venado, dando la impresión de que el ciervo “gana” el cruce. La escena dura apenas unos segundos, pero fue suficiente para captar la atención de miles de usuarios que no podían creer lo que veían.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar: algunos celebraron la valentía del ciervo, otros bromearon sobre su “exceso de confianza”:

Eso es tenerlos bien puestos.

Yo noto la sonrisa del Rinoceronte disfrutando el juego.

El movimiento de cola en el rinoceronte, muestra que es un juego.

Todo pequeñito es alzado.

Si no es IA, es un hermoso momento.

Son mejores amigos.

¿Por qué el ciervo actuó de esa manera?

Tras la viralización del video, el personal del zoológico salió a explicar el comportamiento del animal, señalando que no se trató de un acto de agresión sin motivo, sino de una respuesta instintiva natural.

Según explicaron los cuidadores, el ciervo se encuentra en una etapa en la que sus instintos reproductivos están intensificados, ya que una hembra cercana estaría en periodo de celo. En estas circunstancias, la testosterona juega un papel clave en su comportamiento.

Cuando esto ocurre, los machos pueden volverse más territoriales y desafiantes, actuando por impulso sin medir el tamaño o la fuerza del “rival”. Es decir, el ciervo no percibió al rinoceronte como un peligro, sino como una presencia que debía enfrentar dentro de su entorno.

Especialistas en fauna explican que este tipo de conductas, aunque poco comunes, no son anormales en animales jóvenes o en etapas hormonales específicas. En el caso del muntjac chino, se trata de una especie conocida por su carácter territorial y por emitir sonidos similares a ladridos cuando se siente amenazada.

El rinoceronte, por su parte, no reaccionó de forma agresiva, lo que evitó que el episodio pasara a mayores. Los cuidadores señalaron que ambos animales se encuentran en buen estado y que no hubo riesgo real durante el breve enfrentamiento.

Usuarios de todo el mundo compartieron el clip, asegurando que el pequeño ciervo es muestra de valentia.

El Zoológico de Wroclaw es uno de los más importantes de Polonia y alberga una amplia variedad de especies, incluidas algunas en peligro de extinción. Las autoridades del recinto recordaron que los animales son monitoreados constantemente y que los espacios están diseñados para minimizar riesgos y respetar el bienestar animal.

