VIDEO: Liga MX incorpora el fuera de lugar semiautomático en el Clausura 2026

La Liga MX activa el sistema SAOT para acelera decisiones en jugadas de fuera de lugar y se convierte en el primer campeonato de América en usarlo

MÉXICO.- Hubo un tiempo en el futbol mexicano en el que un fuera de lugar podía durar más que el entretiempo. El balón detenido, la imagen congelada, las líneas torcidas, la tribuna impaciente y la certeza siempre a medias. El VAR prometió justicia, pero también trajo discusiones interminables. Ese ritual está a punto de extinguirse. Desde este viernes 9 de enero de 2026, con el arranque del Clausura 2026, la Liga MX activa el Sistema Semiautomático del Fuera de Lugar, mejor conocido como SAOT.

La liga mexicana se convierte así en la primera del continente americano en implementar esta tecnología en la totalidad de los partidos de un torneo. No es un experimento aislado. Es una adopción total, bajo los estándares internacionales de la FIFA, los mismos que ya rigen en la Premier League y en la UEFA Champions League, donde el sistema se popularizó por su rapidez y consistencia.

Durante el Apertura 2025, el SAOT fue sometido a un periodo de pruebas que permitió ajustar procesos y capacitar operadores. El balance fue positivo y la Liga MX decidió avanzar. “

Teníamos una necesidad clara y era hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, más rápidas y transparentes”, explicó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, al presentar la herramienta que marcará un antes y un después en el arbitraje local. Cómo funciona la tecnología que promete cerrar la discusión

El SAOT no sustituye al árbitro ni al VAR, pero sí automatiza los momentos más delicados del proceso. Cada estadio contará con 28 cámaras adicionales que capturan la jugada desde múltiples ángulos. Esas cámaras generan una salida de datos masivos en 3D que permite recrear el partido mediante una copia digital casi instantánea.

Tenemos 28 cámaras en el estadio y ese sistema producirá una salida de datos masivos en 3D, lo que nos permitirá ejecutar una recreación del partido y automatizar por completo la decisión final del fuera de juego”, detalló Sean Conroy, EVP North America de Genius Sports, la empresa tecnológica que colabora en la implementación del sistema.

Un futbol más justo, eficaz y transparente. 👏 Presentamos el SAOT en colaboración con @GeniusSports, la tecnología semi-automática de fuera de lugar que nos lleva al siguiente nivel. 📺⚽#LigaBBVAMX, la primera en implementarla en el continente americano. 🙌 pic.twitter.com/jnIrNSag0w — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 9, 2026

¿Cómo funciona?

El punto clave es el llamado kick point, el instante exacto en el que el balón es jugado. Hasta ahora, ese momento debía ser determinado manualmente por el VAR con ayuda de operadores de repetición. Con el SAOT, el sistema sugiere automáticamente ese punto y traza las líneas virtuales sobre el segundo último defensor y el atacante involucrado. El árbitro de video revisa, valida y la decisión se comunica en segundos, acompañada de gráficos claros para estadio y transmisión.

Los jugadores son rastreados mediante cerca de 10 mil puntos de datos distribuidos en los cuerpos de los 22 futbolistas en el campo. Esa información permite saber con precisión milimétrica si un atacante estaba o no en posición adelantada y si tuvo participación directa en la jugada. El margen de interpretación se reduce, la discusión se acorta. Transparencia, velocidad y un nuevo ritmo de juego

Para la Comisión de Árbitros, el impacto va más allá de la tecnología.

El SAOT acelera procesos y fortalece la transparencia. Saca incertidumbre y el arbitraje tiene una herramienta que nos permite estar al tope de las mejores ligas del mundo como la Premier League”, señaló Horacio Elizondo, director técnico de la comisión.

En términos prácticos, el sistema sustituye por completo los trazos manuales que se utilizaban en el VAR convencional. Donde antes había pausas largas y decisiones que se volvían polémicas ahora habrá resoluciones más ágiles y consistentes.

Así funciona el SAOT Especial

La Liga MX apuesta a que el juego fluya mejor y que la conversación se centre nuevamente en el futbol y no en la pantalla. El fuera de lugar deja de ser una discusión filosófica para convertirse en un dato técnico respaldado por tecnología de élite.

El Clausura 2026 arranca este viernes con una tecnología que sólo han incorporado las principales ligas europeas.

CON INFORMACIÓN DE EXCESIOR