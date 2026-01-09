VIDEO: Mujer denuncia que un sujeto la besó mientras dormía en un vuelo

Ivonne, la presunta víctima de abuso sexual, exigió justicia tras ser tocada sin su consentimiento durante su vuelo número AV22 con destino a Boston

ESTADOS UNIDOS.- Ivonne, una pasajera del vuelo AV222, denunció a un hombre de identidad reservada por presuntamente besarla mientas dormía en su viaje de avión hacia Boston, sin embargo, la repuesta de la aerolínea ha detonado polémica en plataformas digitales por el caso de acoso e impunidad que han dejado a la luz.

De acuerdo con la denuncia, Ivonne recibió un mensaje de texto por parte de la aerolínea originaria de Colombia, Avianca, para garantizarle que mantendrán una investigación en curso y «revisión interna» sobre el reporte para identificar al responsable del presunto abuso sexual ocurrido en las alturas.

Investigan presunto abuso sexual en el avión

«Sra Ivonne, en este caso, procederemos con la investigación y revisión de su reporte de forma prioritaria y tan pronto como tengamos se los estaremos comunicado», menciona el mensaje de texto filtrado por la denunciante.

A través de redes sociales, circula el momento que uno de los pasajeros grabó tras las quejas emitidas por la víctima, mientras un grupo de pasajeros se mantiene al tanto de la discusión, entre ellos, el acusado, un joven con gafas de sudadera gris y las letras «WERDUM» en la espalda de su prenda. Hasta el corte de este 9 de enero, la aerolínea peruana no ha emitido ninguna postura oficial.

Indigna respuesta de Avianca

Los hechos han desatado indignación ante las medidas de la aerolínea, que a los ojos de los pasajeros, su tripulación no tomó las medidas necesarias para garantizar la comodidad y seguridad de la víctima de abuso. Sin embargo, también surgieron señalamientos sobre la falta de pruebas que presentó la pasajera.

«Qué horror. De manera que las mujeres estamos a la merced de cualquier abuso en @avianca. Lo siento mucho ROCHI», mencionó una de las usuarias en la plataforma de X.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO