VIDEO: Rescatan a ex técnico de Monterrey y a sus hijos de morir ahogados en el mar

El ex futbolista profesional pasó por un complicado momento junto a sus hijos; en redes fue publicado el video

MÉXICO.- En las últimas horas el ex futbolista profesional y ex director técnico de Rayados de Monterrey, Martín Demichelis, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de la publicación de un video que muestra el momento exacto en el que fueron salvados de morir ahogados.

Resulta que el ex defensa de la Selección de Argentina vivió un dramático momento, en compañía de sus hijos, el pasado 31 de diciembre. La familia fue rescatada en una playa de José Ignacio en Punta del Este. El video del accidente se viralizó en las distintas plataformas digitales.

Así fue el accidente de Martín Demichelis

La mañana de este viernes 9 de enero el ex futbolista profesional y actual director técnico, Martín Demichelis, generó preocupación tras la publicación de un video que muestra los momentos de angustia que vivió junto a sus hijos durante un día en la playa.

De acuerdo con los reportes, el ex director técnico de Rayados de Monterrey estaba disfrutando de un día en el mar cuando estuvo a punto de morir ahogado. El futbolista estaba en compañía de sus hijos.

Se detalló que el ex defensa de la Selección de Argentina estaba nadando en una playa de José Ignacio en Punta del Este. La zona es conocida por su complicada marea y aunque no está prohibido nadar, no cuenta con muchas zonas de salvavidas.

De acuerdo con el periodista de Uruguay, Gustavo Descalzi, dos salvavidas estaban cerca de la zona y lograron rescatar al ex director técnico de Rayados de Monterrey. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales, donde se observa la manera en la que actuaron los salvavidas ante la emergencia que protagonizó el ex futbolista.

¿Quién es Martín Demichelis?

Martín Demichelis es un ex futbolista y actual director técnico nacido en Argentina. A lo largo de su carrera jugó para River Plate, Bayern de Múnich, Málaga, Manchester City y Espanyol. También fue internacional con la Selección de Argentina, disputando Copa del Mundo y Copa Confederaciones.

Tras su retiro de las canchas, Martín Demichelis comenzó su carrera como técnico profesional. Los equipos que ha dirigido son Bayern Múnich II, River Plate y Rayados de Monterrey.

