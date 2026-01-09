VIDEO: Sujetos armados matan a 3 jugadores en una cancha de futbol en Ecuador

Las imágenes se volvieron virales en redes sociales, mostrando lo sucedido la tarde del 7 de enero

ECUADOR.- El pasado 7 de enero se registró un ataque armado dentro de una cancha de futbol que dejó como saldo tres personas muertas. Los hechos ocurrieron dentro de un complejo deportivo ubicado en Isla Mocolí en Guayas, Ecuador.

Después de realizar las primeras investigaciones, las autoridades de aquel país identificaron a las tres personas fallecidas; dos de ellas contaban con antecedentes penales. Por el momento no se reportan personas detenidas por el triple homicidio.

Así fue el asesinato dentro de la cancha de futbol

A unos días del asesinato, medios de aquel país compartieron el video que muestra el momento exacto en el que hombres armados irrumpen en la cancha de futbol para asesinar a tres personas. La grabación dura menos de dos minutos.

Las imágenes se volvieron virales. Foto: Especial

En los primeros segundos del video vemos a un grupo de siete personas jugando futbol; de un momento a otro ingresan varios hombres armados y se dirigen contra los «futbolistas«. Después de ser sometidos, los encapuchados asesinan a tres personas.

Tras cometer el triple asesinato, los hombres armados abandonan la cancha de futbol, mientras que los asistentes se ponen de pie y se van de la zona. Dentro de la cancha quedaron tendidos los cuerpos de las víctimas,

¿Cuántos muertos hubo?

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO