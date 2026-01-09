Viene frío a 7 grados con fuertes vientos

Se prevé que frente frío con masa de aire polar pegue éste sábado.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El ingreso de una nueva masa de aire polar-ártico asociada al frente frío número 27 provocará un marcado cambio en las condiciones del tiempo en Tamaulipas, con varios días consecutivos de cielo mayormente nublado, ambiente frío y descenso moderado de las temperaturas, informó Protección Civil estatal.

De acuerdo con el pronóstico, el frente frío cruzará la entidad durante el sábado, generando probabilidad de lloviznas y lluvias ligeras dispersas, principalmente previo y durante el evento de “Norte”, el cual podría registrar ráfagas de viento de entre 55 y 75 kilómetros por hora, sobre todo en la zona costera y regiones del norte del estado.

El reforzamiento del aire frío mantendrá condiciones invernales no solo durante el fin de semana, sino también hasta mediados de la próxima semana, favoreciendo mañanas y noches frías, así como jornadas con escasa presencia de sol.

En cuanto a las temperaturas mínimas estimadas para domingo y lunes, Protección Civil detalló que en la región norte del estado oscilarán entre 6 y 9 grados centígrados, mientras que en la zona centro se prevén valores de entre 7 y 10 grados.

Para la región cañera, el termómetro podría descender a rangos de 11 a 14 grados, en tanto que en el sur se esperan mínimas de 12 a 15 grados centígrados.

En el Altiplano tamaulipeco se anticipan las condiciones más severas, con mínimas que podrían ubicarse entre 4 y 8 grados, por lo que no se descarta una sensación térmica aún menor durante las primeras horas del día.

Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada a través de los avisos oficiales, tomar precauciones por el viento fuerte y el ambiente frío, y extremar cuidados con sectores vulnerables como niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON