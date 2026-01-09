Vuelca camión en el Bulevar de los Ríos de Altamira

La unidad Internacional modelo 1998, color amarillo, partió del puerto de Altamira con destino al municipio de Tamos, Veracruz.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un camión de volteo que transportaba material mineral, terminó volcado sobre el carril central del Bulevar de los Ríos tras una maniobra de emergencia en Altamira.

La unidad Internacional modelo 1998, color amarillo, partió del puerto de Altamira con destino al municipio de Tamos, Veracruz.

A la altura del Tecnológico de Monterrey, el chofer perdió el control del volante al intentar evitar un choque por alcance contra otros vehículos.

El peso de los 14 metros cúbicos de carga provocó que la pesada unidad saliera de la carpeta asfáltica y quedara de costado sobre la vía.

El percance ocurrido el mediodía de este viernes, bloqueó la circulación en dirección a la Avenida de la Industria, lo que generó un intenso congestionamiento vial en la zona industrial.

Cuerpos de emergencia y autoridades de tránsito acudieron al sitio para brindar auxilio al operador y abanderar el área del siniestro.

Personal técnico realizó las maniobras para el retiro del mineral esparcido y la remoción del camión con el fin de restablecer el paso vehicular.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos tomaron conocimiento de la volcadura, mientras que personal de seguridad del Puerto de Altamira resguardó el área.

Por. Oscar Figueroa

La Razón