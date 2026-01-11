¡Amargo debut!

El conjunto de la UAT llegaba con expectativas altas tras una pretemporada positiva y la incorporación de varios refuerzos; sin embargo, enfrente se encontró con un Atlético Morelia que viene de ser semifinalista y que impuso condiciones desde los primeros minutos

De la ilusión a la realidad. Correcaminos vivió un amargo debut en el Clausura 2025 de la Liga Expansión MX, luego de caer 3-0 ante Atlético Morelia, que terminó por inclinar el partido a su favor en los minutos finales en el Estadio Morelos.

La evidente falta de profundidad en el plantel, aunada a errores puntuales, momentos de desconcentración y falta de cambios tácticos, terminó por pesar en el funcionamiento del equipo dirigido por Gustavo Díaz, que se vio superado ante un rival de mayor oficio.

Durante el primer tiempo, el cuadro purépecha fue ampliamente superior. En los primeros 20 minutos generó al menos tres opciones claras de gol, mismas que fueron contenidas por el guardameta Edson Reséndez, quien evitó una desventaja temprana.

Correcaminos no logró reaccionar y los locales dominaron el encuentro, aunque sin la contundencia necesaria. La jugada más clara del primer lapso fue un remate de cabeza dentro del área que parecía incrustarse en el ángulo, pero nuevamente Reséndez apareció con un manotazo oportuno para mantener el cero.

Para la segunda mitad, Morelia mantuvo el control del partido, aunque con menor claridad. Por momentos, el equipo tamaulipeco parecía acomodarse mejor en el terreno de juego y daba señales de equilibrio, pero conforme avanzaron los minutos el dominio de los michoacanos volvió a ser evidente.

Una y otra vez, Reséndez respondió con solvencia, sosteniendo a su equipo hasta que, al minuto 73, la resistencia se rompió. En una jugada a velocidad por el costado, un centro potente fue desviado por Ronaldo Prieto, enviando el balón al fondo de su propio arco para el 1-0.

El gol abrió el partido y cuatro minutos después cayó el segundo, obra de Mauro Nambo al 77’. Finalmente, al 84’, Edgar Martínez sentenció el encuentro con el 3-0 definitivo.

Correcaminos ya no tuvo capacidad de reacción y así concluyó un debut complicado para el conjunto naranja y para Gustavo Díaz, que deberá ajustar de inmediato si quiere cambiar el rumbo en el arranque del torneo.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO-LA RAZÓN