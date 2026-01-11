Asesinan a 17 personas en Guanajuato, entre ellas a 5 menores

Los hechos se han registrado en las últimas 24 horas en zonas como Salamanca, la comunidad de Valencia de Yóstiro, San Francisco del Rincón, Celaya y León

GUANAJUATO, MÉXICO.- La guerra entre carteles dejó 17 muertos y al menos seis heridos en distintos ataques en las últimas 24 horas, confirmó la Fiscalía General de Guanajuato.

Entre estos crímenes encuentran hechos ocurridos ayer por la noche en Salamanca, donde fueron asesinados tres menores y un adulto, además de otros cuatro adultos en Irapuato.

En Salamanca los hechos se registraron antes de la media noche del sábado, en un primer ataque, dos adolescentes y un joven mayor de edad fueron asesinados a balazos, presuntamente cuando tripulaban una motocicleta; les dispararon desde un vehículo.

Los cuerpos quedaron tirados en la glorieta de acceso al fraccionamiento y cuando fueron revisados por paramédicos de Cruz Roja ya no tenían signos vitales.

Policías municipales acordonaban la escena cuando recibieron otro reporte de que a unas calles del primer ataque en la calle Puerto Peñasco se habían escuchado varias detonaciones de arma de fuego.

Cuando arribaron testigos les informaron que sujetos armados entraron a un domicilio y disparó contra tres jóvenes, de los que uno murió y dos más resultaron heridos.

Autoridades investigan si se trató del mismo grupo armado que realizó ambos ataques, aunque no hubo detenidos.

Mientras que en Irapuato se registró otro multihomicidio que dejó fallecidos a dos hombres y una mujer en la comunidad Valencia de Yóstiro a manos de un comando que entró a una casa de la calle Avenida del Sol y disparó a los habitantes. Las víctimas fueron identificadas como Rodolfo “N” y Vicente “N”, y una mujer aun sin identificar.

En tanto, en la colonia Comunal Emiliano Zapata, también de Irapuato, un hombre identificada como Juan Pablo “N” fue asesinado con lo que sumaron cuatro víctimas.

En la madrugada del sábado, en tres ataques en las comunidades de Las Cañas y Los Martínez de Valle de Santiago, se registraron seis muertos, entre ellos dos menores, y dos heridos, además de una niña de 10 años desaparecida.

Además, fueron reportados otros tres asesinatos en los municipios San Francisco del Rincón, Celaya y León, con lo que en un día se reportaron al menos 17 homicidios.

CON INFORMACIÓN DE LATINUS