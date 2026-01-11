Camioneta tumba poste y le cae encima

El poste que estaba sobre la banqueta se desplomó tras el impacto de la unidad que aparentemente iba a exceso de velocidad.

TAMPICO, TAM.- Un poste de concreto de la CFE que fue derribado por una camioneta, cayó encima de la unidad, en una vialidad de Tampico.

Cableado aéreo también se vino abajo luego del golpazo.

El aparatoso percance tuvo lugar la mañana del domingo, en paseo Lomas de Rosales con calle Félix de Jesús Rougier en la colonia Lomas de Rosales.

Se trata de una Dodge Nitro en color negro, sin placas de circulación.

La columna de concreto cayó encima del vehículo, que terminó con daños en la parte frontal y la parte superior.

Elementos de Tránsito acudieron para tomar conocimiento del accidente.

También arribaron bomberos municipales para brindar el apoyo requerido.

Por Benigno Solís/La Razón