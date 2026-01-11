Ciudad Victoria esquiva repunte respiratorio; vacunación invernal avanza 68%

La directora de la Jurisdicción Sanitaria N°1, Zelenney Guadalupe Rodríguez Mendoza, informó que hasta el momento se han aplicado 31 mil 337 vacunas contra la influenza

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Jurisdicción Sanitaria Número 1, con sede en Victoria, reportó que la ciudad cerró el año sin un repunte significativo de enfermedades respiratorias, a pesar de los cambios bruscos de temperatura, mientras la campaña de vacunación invernal registra un avance del 68 por ciento, con más de 31 mil dosis aplicadas.

La directora de la Jurisdicción Sanitaria N°1, Zelenney Guadalupe Rodríguez Mendoza, informó que hasta el momento se han aplicado 31 mil 337 vacunas contra la influenza, de una meta total de 45 mil 961 dosis, y destacó que la campaña continuará vigente hasta el mes de marzo, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.

“Todavía nos faltan enero y febrero, que son meses clave. Esperamos que más personas acudan a vacunarse, porque la vacuna es una herramienta importante para prevenir infecciones de vías respiratorias”, señaló la funcionaria.

En cuanto al comportamiento epidemiológico, Rodríguez Mendoza explicó que durante todo el 2025, en las unidades de salud de primer nivel se registraron 30 mil 595 infecciones biorespiratorias, cifra que se mantuvo dentro de los parámetros esperados y que incluso mostró una disminución hacia el cierre del año. Detalló que en la última semana de diciembre solo se reportaron 437 casos, uno de los niveles más bajos del periodo.

Precisó que estas cifras corresponden únicamente al primer nivel de atención de la Secretaría de Salud, por lo que aún falta integrar los datos del resto del sector, como IMSS, ISSSTE y hospitales privados; sin embargo, subrayó que el comportamiento general fue favorable.

La directora de la Jurisdicción reiteró que durante la temporada invernal se promueven tres vacunas principales: influenza, COVID-19 y neumococo, con énfasis en los grupos de mayor riesgo, como niños menores de cinco años, personas con comorbilidades, adultos mayores y mujeres embarazadas, aunque la aplicación está abierta a toda la población.

En materia de dengue, Rodríguez Mendoza informó que la Jurisdicción Sanitaria Número 1 cerró el año con 34 casos positivos, una cifra considerablemente menor en comparación con años anteriores. Añadió que en la primera semana del presente año no se registraron nuevos casos, aunque las acciones preventivas se mantienen de manera permanente.

“Las actividades contra el dengue no se detienen. Aunque el clima reduce la presencia del mosquito, seguimos con fumigaciones y trabajos preventivos en municipios como Güémez y en distintas colonias de Victoria”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y a verificar la identidad del personal de salud durante las campañas de vacunación, tanto en humanos como en mascotas, al advertir sobre personas que se hacen pasar por trabajadores del sector.

Recalcó que todas las vacunas son gratuitas y que el personal autorizado siempre porta gafete y documentación oficial.

Por Raúl López García