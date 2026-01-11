Detienen a otras 2 personas por el asesinato de Carlos Manzo

El titular de Seguridad dio a conocer los avances desde que se implementó el Plan Michoacán, y el cómo identificaron a Samuel N y Josué Elogio N, quienes filtraron la ubicación y detalles del itinerario de Carlos Manzo previo a su asesinato

MÉXICO.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC), Omar García Harfuch anunció la detención de dos personas más relacionadas con el caso de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado en 2025. Dichas capturas se llevaron a cabo entre el viernes 9 y sábado 10 de enero, aseguró el funcionario.

García Harfuch detalló que a través de la revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y otro tipo de seguimientos reconstruyeron la secuencia de los hechos para dar con los involucrados en el crimen.

Tras la identificación de los presuntos responsables, la Secretaría de Seguridad desplegó operativos en conjunto con el Gabinete de Seguridad: FGR, FGE, AIC en el municipio de Uruapan donde detuvieron a Samuel «N» y Josué Eligio «N» alías «El Viejito», tras una orden de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas.

Foto: Captura de pantalla/ Youtube Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Así operaron Josué N y Samuel N el crimen de Carlos Manzo

«Samuel N le informó a Josué N los detalles del itinerario de Carlos Manzo así como los movimientos que realizaba en el marco de las actividades por la celebración del evento-festival de las velas, evento que como es evidente tenían planeado cometer el homicidio», narró Harfuch.

De acuerdo con lo expuesto por el Gabinete de Seguridad, fue Samuel N quien envió una fotografía a su cómplice Josué Elogio a través de un chat que armó la célula delictiva para efectuar el delito. Él se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, cargo que ocupó para mantener comunicación con los involucrados.

El titular lo informó tras una conferencia de prensa después de que la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum detallara los avances del Plan Michoacán para restablecer la paz en ese estado.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO