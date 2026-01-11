Díaz-Canel reafirma que Cuba defenderá su soberanía frente a Estados Unidos

CUBA.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió este domingo con firmeza a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump, al asegurar que la isla ha sido agredida por ese país durante 66 años y que está dispuesta a defender su soberanía “hasta la última gota de sangre”.

A través de varios mensajes difundidos en la red social X, el mandatario cubano subrayó que Cuba es una nación libre, independiente y soberana.

“Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida; no amenaza, se prepara”, afirmó, reiterando la disposición del país a defenderse ante cualquier intento de presión o agresión externa.

Díaz-Canel también cuestionó la autoridad moral de quienes critican a Cuba al señalar que las duras carencias económicas que enfrenta el país no son responsabilidad de la Revolución, sino consecuencia directa del prolongado bloqueo económico impuesto por Estados Unidos desde hace más de seis décadas.

“Quienes nos culpan saben perfectamente que estas dificultades son fruto de medidas de asfixia extrema”, recalcó.

Las declaraciones del presidente cubano surgieron luego de que Donald Trump advirtiera que no habrá “más petróleo ni dinero para Cuba” y llamara a La Habana a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Trump justificó su postura alegando que Cuba se benefició durante años del apoyo venezolano y aseguró que ahora Estados Unidos protegerá a Venezuela.

Respuesta de la Cancillería cubana

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también reaccionó a estas amenazas, afirmando que Cuba no practica el chantaje ni la coerción militar contra otros países. Defendió el derecho de la isla a importar combustible y a mantener relaciones comerciales sin interferencias externas, y acusó a Washington de actuar como un “hegemón criminal y descontrolado”.

Un conflicto que se prolonga

Las tensiones entre ambos países se dan en un contexto marcado por el histórico bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, ampliamente rechazado por la comunidad internacional.

Año tras año, la Asamblea General de la ONU ha condenado estas sanciones, que continúan afectando gravemente a la economía cubana.

Mientras tanto, desde La Habana reiteran que, pese a las presiones y amenazas, Cuba seguirá defendiendo su modelo político y su soberanía nacional.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR