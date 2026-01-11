DIF Tamaulipas adelanta entrega de cobijas ante temporada de frío

Autoridades del organismo informaron que, por instrucción directa de su presidenta, se ordenó adelantar la distribución de cobijas y prendas de abrigo

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Sistema DIF Tamaulipas inició una nueva etapa de trabajo enfocada en la prevención y atención social, con acciones anticipadas ante la temporada invernal, principalmente en comunidades vulnerables del estado.

Autoridades del organismo informaron que, por instrucción directa de su presidenta, se ordenó adelantar la distribución de cobijas y prendas de abrigo en las zonas donde históricamente se registran las temperaturas más bajas, con el objetivo de evitar retrasos cuando el frío se intensifique.

“Estamos empezando un nuevo ciclo con todos los programas de atención y asistencia social del sistema DIF, pero lo primero y más importante es adelantarnos a lo que la ciudadanía pueda necesitar”, señalaron durante la entrevista.

La estrategia consiste en dejar previamente los apoyos en las comunidades, para que las familias cuenten con ellos desde antes de la llegada de los frentes fríos, sin necesidad de realizar traslados de emergencia en plena temporada invernal.

“Ya dimos la indicación de distribuir cobijas y chaquetas en las zonas de mayor situación de clima frío, no esperar a que el frío se presente, sino que los apoyos ya estén ahí”, precisaron.

Respecto a la cantidad de artículos que se entregarán, se informó que el DIF Tamaulipas se encuentra en un proceso de revisión logística, aunque se garantizó que el volumen será suficiente para cubrir la demanda prevista.

“Es una muy buena cantidad, no va a faltar”, aseguraron, al reiterar que el enfoque de este nuevo ciclo será preventivo, cercano a la gente y con presencia directa en las comunidades que más lo requieren.

Por. Raúl López García