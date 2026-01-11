Donald Trump bromea comentando que Marco Rubio podría ser presidente de Cuba

Donald Trump sugirió en tono irónico que Marco Rubio podría convertirse en presidente de Cuba, en medio de crecientes tensiones entre Washington y La Habana.

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó polémica por una serie de comentarios que emitió respecto a Cuba este fin de semana, al responder con humor a una publicación en redes sociales que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría convertirse en presidente de Cuba.

La idea surgió de un mensaje publicado en la plataforma X por un usuario anónimo que decía:

“Marco Rubio será presidente de Cuba”.

Trump compartió ese comentario en su propia red, Truth Social, y lo acompañó con la frase “¡Me suena bien!”, lo que despertó reacciones y memes en internet.

Aunque la propuesta fue claramente en tono de broma, la respuesta de Trump no pasó desapercibida.

Rubio, hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos huyendo del régimen de Batista, es actualmente la principal voz de la política exterior estadounidense y tiene un papel destacado en el gobierno, lo que ha dado pie a múltiples comentarios y caricaturas en redes.

Además de su puesto como secretario de Estado, Rubio también ha ocupado otros cargos interinos en la administración, lo que ha alimentado la broma sobre su capacidad de “acumular” responsabilidades.

La ocurrencia de Trump coincide con un momento de fuerte tensión entre Washington y La Habana.

El presidente estadounidense también advirtió que Cuba dejará de recibir petróleo y dinero desde Venezuela, y sugirió que la isla debería acercarse a un posible acuerdo con Estados Unidos “antes de que sea demasiado tarde”.

Por su parte, el gobierno cubano ve estas declaraciones como parte de una presión política constante, y ha rechazado cualquier intento de interferencia en sus asuntos internos.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR