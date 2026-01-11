Exigen frenar burocracia en el IMSS de Madero para atención oportuna a la clase trabajadora

El dirigente criticó la exigencia de una carta poder simple para que representantes sindicales puedan intervenir en favor de los pacientes.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Eliminar la burocracia y agilizar los trámites para garantizar atención médica oportuna a la base obrera en el IMSS de Ciudad Madero exigió Gregorio Pego Cruz, secretario de Trabajo y Conflicto de la Nueva CROC en Tamaulipas, al advertir que los procesos actuales retrasan la intervención sindical y afectan al derechohabiente.

“Eso es pura burocracia… ¿a qué estamos jugando?”, cuestionó

Señaló que esos requisitos entorpecen soluciones inmediatas cuando la salud no espera.

Pego Cruz también señaló deficiencias en el servicio médico de las clínicas 77 y del Hospital General Regional No. 6, al acusar falta de medicamentos, médicos y especialistas, así como problemas recurrentes en urgencias.

“Mucho discurso y poca realidad”, fue como calificó los anuncios federales sobre abasto y calidad.

Para atender la problemática, demandar el suministro de medicamentos y destrabar la reprogramación de citas, informó que representantes de organizaciones sindicales se reunirán con directivos de las clínicas 38 y 77 del IMSS.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón