Frente frío 27 afectará a estos estados mañana lunes 12 en el regreso a clases

Este regreso a clases tras las vacaciones de invierno será bastante frío, por lo que es necesario que se tomen las precauciones debidas con las y los menores

MÉXICO.- Este fin de semana el frente frío número 27 provoca que las temperaturas bajen hasta los -15 grados en algunas zonas serranas del país, especialmente en el norte, en donde podría caer aguanieve o nieve, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Se extenderá sobre el sureste mexicano provocando lluvias en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, mientras que habrá un evento de «Norte» de muy fuerte a intenso y oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, el istmo y el golfo de Tehuantepec. Ante ello, se dio a conocer en dicho pronóstico cuál será el tiempo en México en este regreso a clases programado para el lunes 12 de enero tras las vacaciones de invierno.

El termómetro seguirá bajando en los próximos días en México | Especial

Estados con temperaturas de -15 a 0 grados este 12 de enero en el regreso a clases

El regreso a clases para la educación básica en México, se verá marcado por temperaturas de -15 grados en zonas serranas de Durango, mientras que las temperaturas, el oleaje y el norte se comportará de la siguiente manera este lunes 12 de enero:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 grados centígrados con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 grados centígrados con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 grados durante la madrugada del martes: zonas serranas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Ciudad de México y Morelos.

En cuanto al oleaje provocado por el frente frío número 27, se registrarán olas de hasta 6 metros de altura:

Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costa de Veracruz (centro y sur) y el golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 3.5 a 4.5 metros de altura: costa de Tabasco.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa de Tamaulipas.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sobre el evento «Norte», éste se hará presente en las siguientes entidades:

Evento de «Norte» de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h: Veracruz (centro y sur), Tabasco (oeste), istmo y folgo de Tehuantepec.

Evento de «Norte» de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Tamaulipas.

Evento de «Norte» de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Panorama del frente frío 27 este lunes 12 de enero | Conagua

Frente frío número 27 y las afectaciones el lunes 12 y el martes 13 de enero

En el período de pronóstico, el frente frío número 27 se extenderá con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias intensas a puntuales torrenciales en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; así como chubascos y lluvias fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire polar asociada al frente mantendrá el ambiente frío a muy frío centro, oriente y sureste de la República Mexicana, así como un prolongado evento de “Norte” de fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, el istmo y golfo de Tehuantepec y la península de Yucatán.

Durante el lunes y martes, la segunda tormenta invernal de la temporada, mantendrá ambiente muy frío a gélido y vientos fuertes en el noroeste, norte y noreste de México; así como lluvias y chubascos en la Mesa del Norte y la Mesa Central. A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa (sierra), Coahuila, Nuevo León y Zacatecas; así como lluvia engelante en Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo León. Durante la noche del martes se prevé que la segunda tormenta invernal se desplace a Texas, EUA y deje de afectar a México.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO