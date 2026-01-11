Inician trabajos de dragado para garantizar seguridad y operatividad en el Puerto de Tampico

11:38 am

TAMPICO, TAM.- Con el objetivo de mantener condiciones óptimas de navegación y asegurar la continuidad de las operaciones marítimas, iniciaron los trabajos de dragado en el Puerto de Tampico, como parte de los programas permanentes de mantenimiento portuario. Las labores son clave para conservar la profundidad adecuada en los canales de navegación, permitir el tránsito seguro de embarcaciones de gran calado y fortalecer la eficiencia operativa del puerto, considerado uno de los más importantes del Golfo de México. Autoridades portuarias informaron que el dragado contribuye directamente al desarrollo ordenado de las actividades marítimas y comerciales, además de reforzar la seguridad en las maniobras de entrada y salida de buques. Finalmente, se hizo un llamado a la comunidad portuaria a mantener la colaboración y comprensión durante los trabajos que buscan preservar la competitividad y el buen funcionamiento del Puerto de Tampico. Por Cynthia Gallardo La Razón