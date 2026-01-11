“Jurassic Park Victoria, La Victoria que no conocemos”

Tamaulipas tiene y es verdad, la gran magnitud de nuestro estado es grandiosa somos el sexto estado más grande de la República, nuestro territorio contiene toda una serie de climas vinculados a nuestra inmensa geografía con cerros, montañas y valles con ríos y arroyos una historia geológica, paleontológica, arqueológica e histórica por lo que personalmente le he dado a mi ruta Turística el nombre de Victoria entre Cañones. Además de contener toda una gama Biológica de flora y fauna que enriquecen a Altas Cumbre y el Área Natural Protegida con arquitectura colonial e historia todo esto está en esta: “Perla Tamaulipeca que aún no conocemos”.

Si bien para iniciar esta historia debemos abordar cómo se fue formando nuestro planeta: Hace más de quinientos millones de años Norteamérica estaba unida al África, en un continente conocido como Pangea, estos fenómenos y otros como temblores, erupciones de lava y ceniza, separaciones de capas tectónicas etc. crearon nuestro actual continente, lo que ahora es Tamaulipas y el Golfo de México, incluso los homínidos (primates), desde su desarrollo en África sufrieron una serie de transformaciones y evolución, aunque al llegar el hombre a nuestro Continente era como somos actualmente.

En Tamaulipas contamos con localidades fosilíferas o yacimientos muy importantes, zonas pertenecientes a diversos periodos, en las que se han encontrado restos de mamíferos poco comunes. Como en el Huizachal en Cd. Victoria; el Mimbral en Llera, en los municipios de Hidalgo y Villagrán, el Valle de los Mamuts en Xicoténcatl incluso en Tampico y Madero así otras muchas localidades más a lo largo y ancho de nuestro estado Tamaulipas y el noreste.

El registro del Paleozoico está representado por el Mississipico, caracterizado en Tamaulipas en la localidad del cañón de la Peregrina en Cd. Victoria colocado hace aproximadamente 360 millones de años y formado por rocas calizas cubiertas por el mar, esto desde el río Mississippi en los Estados Unidos, en esas fechas la mayor parte de Tamaulipas estuvo cubierto por el mar.

En 1985 se descubrió un nuevo tipo de reptil mamiferoide el Bocatherium mexicanum recolectado en el cañón del Huizachal, en el estado de Tamaulipas.

A partir de esa fecha se desarrolló un proyecto de investigación de carácter geológico – paleontológico en esa área, la cual se encuentra a 25 Km. Al sur de Cd. Victoria, se logró hacer una colección de restos de vertebrados fósiles, misma que está alojada en el Museo de Paleontología del Instituto de Geología de la UNAM.

La unidad basal del área es vulcano clástica, esta plegada y forma prominentes relieves topográficos dentro del cañón, sobre yace un cuerpo de rocas teñidas por hemátita dando color rojo a la superficie (tierra roja) esto lo observamos en el Huizachal municipio de Ciudad Victoria y en Gómez Farías en el área Natural protegida que conocemos como El Cielo, reconociendo las formaciones La Boca y La Joya.

El Mesozoico dividido en triásico, Jurásico y Cretácico el primero con 248 millones de años de antigüedad el segundo con 208 millones de años y el tercero con 144 millones de años.

Triásico: El registro del Triásico está representado en la Sierra Madre Oriental, en este periodo el mar se empezó a retirar gradualmente, para dejar aflorar las formaciones sedimentarias de la cal, yeso, areniscas rojas, sal gema o marina y sal común. (Es decir en este tiempo nace nuestro estado), surgiendo nuestras sierras de Tamaulipas, Madre Oriental y Chiquita, asi nuestro símbolo geográfico estatal el Bernal de Horcasitas entre otras formaciones volcánicas por Ocampo y Aldama.

Jurásico: se localiza junto al Triásico en la misma Sierra Madre Oriental, sigue emergiendo de la misma, formándose el contorno del Golfo de México, las rocas sedimentarias características de este periodo son las margas y el yeso.

Se obtuvo una fecha isotópica a partir de zircones de la unidad basal piroclástica (lava emitida por un volcán) de la Formación la Boca, la cual arrojo una edad de 186 2 millones de años lo que corresponde a lo más tardío del Jurásico Temprano.

Entre la fauna fósil se encuentran:

Zapatodon ejidoensis un esfenodonte enano: un reptil de tipo de las lagartijas.

Tamaulipasaurus morenoi, un diapsido (reptil como el lagarto) de hábitos cavadores.

Dimorphodon weintraubi, un reptil volador o Pterosauro de estos su talla era pequeña 30 centímetros de altura, los mamíferos están bajo estudio pero se puede mencionar que se distinguen 5 formas diferentes; hay que comentar que también se han encontrado restos de cocodrilos y dinosaurios pequeños, entre otros.

Esta fauna del cañón del Huizachal es a la fecha, la localidad o deposito más antigua para México portadora de vertebrados terrestres.

Los pterosaurios han sido encontrados en asociación con una abundante y diversa fauna que incluye restos de dinosaurios, cocodrilos (no acuáticos), reptiles cavadores emparentados con lagartijas y serpientes (que representan grupos desconocidos para la ciencia), también un grupo de reptiles conocido como esfenodontes que en nuestro tiempo poseen un representante viviente en Nueva Zelanda: el Tatuara (lagartija); (en Tamaulipas por lo menos existen tres especies de fósiles).

Finalmente, quizá los fósiles más importantes de La Boca son algunos cráneos de reptiles mamiferoides, entre los que destaca la nueva especie Bocatherium Mexicanum, y varios grupos (en estudio) de vertebrados íntimamente relacionados con los mamíferos primitivos.

Cretácico: dividido por los paleontólogos en inferior, superior y medio; se hace notar por piedras calizas color gris que forman bancos plegados, se pueden observar en la Sierra Madre Oriental, Sierra de Tamaulipas, San Carlos, Villagrán, Hidalgo, Mainero, Güémez, Cd. Victoria, Gómez Farías, Ocampo y Llera.

En este y sobre todo en el Cretácico Superior se manifiesta en la mayor parte de la superficie de Tamaulipas; que es cuando las aguas que habían invadido la tierra se ven desalojadas hacía la Cuenca del Golfo; este periodo dejo recursos económicos muy importantes tales como el petróleo, carbón, y el gas de la Cuenca que hoy conocemos como: ”Cuenca de Burgos,” o bien las afloraciones de chapopote que los huastecos utilizaron para decorar sus figurillas y cerámica, además de muchos minerales auríferos, férricos y de cobre, incluso esa hemátita roja del Huizachal que pudo usarse para hacer pintura en la elaboración de representaciones rupestres, así de ubicar fósiles en varios yacimientos.

Cenozoico: A este periodo corresponden el Paleoceno con 65 millones de años, se ha localizado en una larga franja de los municipios de Villagrán, San Carlos, Padilla, Güémez, Cd. Victoria, Casas, Llera y González. A este también pertenecen el Eoceno con 53 millones de años, Oligoceno con 36.5 millones de años, Mioceno con 23 millones de años, Plioceno con 5.3 millones de años, Pleistoceno con 100 mil años y Holoceno o reciente con 30 mil años.

En estos momentos y probablemente desde hace unos 40 mil años el hombre va migrando reconociendo el paisaje, el clima y sus especies vegetales y animales para imponerse al medio en ese momento sumamente frio y de glaciar.

A fines del pleistoceno (120 000 a 10 500 años) sobrevivieron grandes alteraciones climáticas con los consecuentes cambios en las comunidades de flora y fauna, las que eran propias de paisajes diferentes, de ecosistemas ahora extintos.

Pues ya que hablamos anteriormente del Arte Rupestre próximamente hablaremos de Balcón de Moctezuma o bien del Camino Colonial instrumentado por Don Guadalupe Marinero o de la Casa del Obispo Eduardo Sánchez Camacho, esto es turismo cultural con todas las fortalezas que tenemos desafortunadamente se ha venido dejando a la deriva y es tiempo de rescatarlo y fortalecerlo un Museo con geología, paleontologia, arqueología, medio ambiente pues cuando abran la autopista de cuota se empezará a complicar mas debemos recordar que es un área protegida y hay toda una serie de cuestiones que debemos respetar para conservar esta riqueza Además de compartir un poco de mis conocimientos de varias publicaciones que vengo buscando concretar además de explotar nuestro turismo cultural y usar imágenes como estas que les comparto basadas en lo que tenemos nosotros mismos como la imagen del pterosauro y las que presentamos ya registradas y protegidas por derecho de autor.

Por Arqueólogo Francisco Mendoza Pérez.