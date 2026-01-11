Padres de niña localizada en gasolinera comparecen ante el DIF Tampico

La alcaldesa Mónica Villarreal dijo que la menor permanecerá bajo resguardo en la Casa Hogar del DIF Tampico hasta que la Fiscalía General de Justicia del sur de Tamaulipas determine su situación legal

TAMPICO, TAM.- La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, informó que los padres de la niña de cuatro años localizada presuntamente abandonada en una gasolinera ya se presentaron ante el Sistema DIF, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Explicó que conforme al protocolo establecido, la menor permanecerá bajo resguardo en la Casa Hogar del DIF Tampico hasta que la Fiscalía General de Justicia del sur de Tamaulipas determine su situación legal.

“Está en la Casa Hogar, está esperándose el protocolo que se debe de seguir, ya los papás se presentaron; se tiene que analizar este incidente, qué es lo que ocurrió, por qué se dejó a la menor ahí en ese baño en una gasolinera. Están en ese proceso de investigación y una vez que se termine se procederá a regresar a la niña”

Villarreal Anaya indicó que aunque no es una situación frecuente durante el año pasado se atendieron dos casos similares en el municipio.

“Es una acción que se presenta. No es muy habitual, sí se ha solicitado; el año anterior tuvimos dos casos. Hay ocasiones que los padres llevan a las niñas por cuestiones que no las pueden mantener, no hay solvencia económica. Las resguarda el DIF y los padres de familia asisten a las instalaciones del DIF”

La alcaldesa dijo que el DIF Tampico trabaja de manera coordinada con las autoridades judiciales, priorizando el interés superior de la niñez, así como de mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad, y aseguró que la menor se encuentra bien atendida, resguardada y en condiciones seguras.

Por Cynthia Gallardo

La Razón