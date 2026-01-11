Prevé CONAGUA restablecer suministro en 36 horas tras fuga en acueducto Guadalupe Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Para este lunes 12 de enero se prevé que quede reparada la avería registrada en un tramo del acueducto Guadalupe Victoria, la cual provocó una mega fuga de agua potable durante el fin de semana.

Y con ello, autoridades federales también estiman que el suministro del servicio comience a restablecerse de manera paulatina en Ciudad Victoria, tras varias horas de afectación a la población.

Fue la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien informó lo anterior, señalando también que los trabajos de reparación se realizan en el kilómetro 14 de la carretera a Soto la Marina, donde el pasado sábado 10 de enero, alrededor de las 15:50 horas, se registró la fractura de la línea principal de conducción durante labores de excavación correspondientes a la construcción de la Línea 2 del Acueducto Guadalupe Victoria.

En un comunicado oficial, el organismo federal detalló que “se estima reparar, en un plazo aproximado de 36 horas, la fuga registrada durante el proceso constructivo de la Línea 2 del Acueducto Guadalupe Victoria, la cual afectó de manera temporal la conducción de agua potable hacia la capital del estado”.

Conagua precisó que el incidente ocurrió mientras se realizaban trabajos con equipo mecánico, lo que derivó en la ruptura del ducto principal.

Ante esta situación, subrayó que “se procedió a atender de manera inmediata la afectación, en coordinación con autoridades estatales y municipales, quienes implementan las acciones necesarias para el control de la contingencia”.

Para las labores de control y reparación, el organismo dispuso de personal técnico y equipo especializado, los cuales han trabajado de manera continua desde que se presentó la falla.

“Una vez concluidas las labores, el suministro de agua potable se restablecerá de manera paulatina para la población”.

Finalmente, la Comisión Nacional del Agua reiteró su compromiso institucional al señalar que “trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para garantizar el derecho humano al agua y continuará laborando ininterrumpidamente para atender esta contingencia”.

Línea 2 del Acueducto Guadalupe Victoria

La Línea 2 del Acueducto Guadalupe Victoria es una de las principales obras hidráulicas en desarrollo para reforzar el abasto de agua potable en Ciudad Victoria, ante el crecimiento poblacional y la presión sobre las fuentes actuales de suministro.

El proyecto busca mejorar la capacidad de conducción y reducir riesgos de desabasto en la capital tamaulipeca; sin embargo, durante su proceso constructivo se han presentado incidentes técnicos que han generado afectaciones temporales en el servicio.

