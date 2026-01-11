Reparan antes de lo previsto fuga en el acueducto Guadalupe Victoria

El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, fue quien informó que los trabajos de reparación concluyeron durante la madrugada

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Mientras la Comisión Nacional del Agua (Conagua) había informado que la avería en un tubo del acueducto Guadalupe Victoria, como parte de la segunda línea, quedaría resuelta hasta mañana lunes 12 de enero, la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social salió públicamente a informar que la fuga fue reparada antes del amanecer de hoy domingo 11 de enero de 2026.

El secretario de Recursos Hidráulicos del Gobierno de Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez, fue quien informó que los trabajos de reparación concluyeron durante la madrugada, luego de que la tarde del sábado una máquina retroexcavadora fracturara la línea principal del acueducto, generando una fuga considerable de agua potable y la suspensión temporal del suministro en amplios sectores de Ciudad Victoria.

Desde el punto donde se registró el incidente, el funcionario explicó que durante la mañana de este domingo se realizan las pruebas técnicas de presión y hermeticidad, a fin de confirmar que la reparación cumple con las especificaciones necesarias.

De resultar satisfactorias, se dará paso a la fase operativa para normalizar el sistema.

Precisó que en los trabajos participaron de manera coordinada el organismo operador del agua en Victoria, la Conagua y la empresa constructora, lo que permitió acelerar la intervención y reducir los tiempos originalmente estimados.

Con la reparación concluida, únicamente resta la reanudación del suministro de agua potable, el cual permanece suspendido en más del 50 por ciento de la capital tamaulipeca. Las autoridades estiman que el servicio comience a restablecerse de manera gradual entre la tarde-noche de este domingo y el transcurso del lunes, conforme se estabilice la presión en la red de distribución.

Antecedentes en el acueducto Guadalupe Victoria

De acuerdo con registros oficiales y reportes periodísticos, el acueducto Guadalupe Victoria ha presentado diversas fallas a lo largo de los últimos años dodnd destacan los siguientes:

•Agosto de 2019: se registró una fuga de gran magnitud en el kilómetro 13, que obligó a suspender el suministro por más de 24 horas en gran parte de la ciudad.

•Mayo de 2021: una ruptura en una válvula principal generó baja presión y cortes intermitentes durante varios días, en plena temporada de calor.

•Julio de 2023: trabajos de mantenimiento correctivo y reforzamiento de tramos derivaron en tandeos prolongados en colonias del sector oriente y sur de la capital.

•Enero de 2026: la fractura provocada durante la construcción de la Línea 2 del acueducto ocasionó una nueva suspensión masiva del servicio, afectando a más de la mitad de la población.

Estos solo son algunos de los antecedentes que han evidenciado la vulnerabilidad de la infraestructura hidráulica que abastece a Ciudad Victoria y han reforzado la urgencia de concluir proyectos de modernización que permitan garantizar un suministro continuo y seguro de agua potable para la capital del estado.

Por. Antonio H. Mandujano