Reyes Magos llenan de lucha libre y alegría a la colonia Obrera

TAMPICO, TAM.-La colonia Obrera celebró el Día de Reyes con una sana convivencia, donde la lucha libre fue la gran protagonista.

Vecinas y vecinos disfrutaron de una función especial a cargo de las estrellas de BWT Banana Wrestling Tampico, en un ambiente familiar que reunió a niñas, niños y adultos.

El evento fue organizado por María Elena Guerrero Ponce, quien además llevó payasito, piñata, dulces y regalos para los pequeños del sector, cumpliendo con una jornada pensada para compartir y convivir en comunidad.

La celebración cerró con un baile amenizado por Adrián García, que puso a todos a disfrutar.

Esta actividad da continuidad a una tradición comunitaria iniciada por el padre de la organizadora, la cual María Elena Guerrero mantiene viva con orgullo, reforzando valores de unión, deporte y participación social entre las familias de la colonia.

Entre llaves, máscaras y sonrisas, la colonia Obrera vivió un Día de Reyes distinto, donde la cultura popular y la convivencia familiar demostraron que las buenas costumbres siguen siendo el mejor regalo.

Por Cynthia Gallardo

La Razón