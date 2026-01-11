Tamaulipas estaría en la mira de Donald Trump, según Us Homeland Security News

Donald Trump explicó que ofreció ayuda a México para acabar con el crimen organizado ya que Caludia Sheibaum se encuentra asustada por esta situación.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante la amenaza del presidente Donald Trump de atacar a los cárteles mexicanos por cielo, mar y tierra, fuentes del Departamento de Guerra del gobierno norteamericano afirman que el estado de Puebla está fuera de dicha estrategia, al no ser una de las entidades que serían objetivo militar de las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con la cuenta de la red social “X”, Us Homeland Security News, que es especializada en temas de seguridad en Estados Unidos, Donald Trump ordenará ataques a ocho estados de la república mexicana.

Citando fuentes vinculadas al Departamento de Guerra de Estados Unidos, Us Homeland Security News asegura que las entidades que serán atacadas son Baja California, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco Guanajuato, Michoacán y Tabasco; no obstante, si no se lograra debilitar las estructuras de los grupos delictivos dedicados al tráfico de sustancias ilícitas, se ordenaría una ocupación en todo el país.

En recientes declaraciones, el presidente de los Estados Unidos expresó que su poder como comandante en jefe sólo está limitado por su moralidad.

“Sí, hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme (…) No necesito a el derecho internacional. No busco lastimar a la gente”, declaró Donald Trump.

Las amenazas de una invasión del ejército estadunidense a territorio mexicano se volvieron latentes cuando fue capturado el expresidente de Venezuela, Nicolas Maduro, el 3 de enero.

Según las declaraciones de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos tendrá que realizar alguna acción en México porque en el país mandan los cárteles.

Además, explicó ha ofrecido ayuda para combatir al crimen organizado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien según su punto de vista se encuentra “asustada” por la presencia de los grupos delictivos.

También mencionó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, deberá “cuidarse el trasero” porque su gobierno permite el cultivo y tráfico de la cocaína que están enviando a Estados Unidos.

CON INFORMACIÓN DE DIARIO CAMBIO