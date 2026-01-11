Te decimos si la CURP Biométrica el obligatoria para registrar tu número de celular

Ante el inicio de registro de líneas celulares en México se han desarrollado diferentes dudas sobre los datos personales o los procesos, por eso, en El Heraldo de México te damos a conocer el paso a paso para una vinculación efectiva

MÉXICO.- En la primera semana de enero de 2026, México arrancó con el registro obligatorio de usuarios de telefonía móvil, una medida oficial que busca vincular cada línea celular con la identidad de su titular, lo que ha generado dudas entre usuarios, especialmente sobre la necesidad de contar con la nueva CURP Biométrica, por eso en El Heraldo de México

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, todos los usuarios de telefonía móvil deberán registrar su línea, sin excepción, ya sea que pertenezca a una compañía tradicional o a un operador móvil virtual, y las empresas telefónicas estarán obligadas a facilitar este proceso.

Si una línea telefónica no queda vinculada a una persona física debidamente identificada, será deshabilitada a partir del 30 de junio de 2026. En ese escenario, el usuario únicamente podrá realizar llamadas de emergencia, perdiendo el acceso a llamadas regulares, mensajes y datos móviles.

Esta medida forma parte de la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles 2026, recientemente aprobada, cuyo objetivo es reforzar la seguridad, combatir delitos cometidos desde teléfonos móviles y garantizar la trazabilidad de las líneas activas en el país.

No olvides registrar tu celular

Créditos: Especial

¿Qué documentos necesito para registrar mi celular?

Para completar el trámite, los usuarios deberán presentar los siguientes documentos, de forma presencial o en línea, de acuerdo con la decisión del usuario:

Identificación oficial con fotografía

Clave Única de Registro de Población (CURP)

CURP Biométrica no es obligatria

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Sin embargo, uno de los puntos que ha generado mayor confusión es la inclusión de la CURP Biométrica como requisito en algunas compañías, la cual es una versión avanzada del documento tradicional, que incorpora huellas dactilares, fotografía facial y escaneo del iris.

¿La CURP Biométrica es obligatoria?

Algunas de las compañías han compartido que la CURP Biométrica será válida para realizar este trámite, no es estrictamente obligatoria para registrar una línea celular, en su lugar, los usuarios pueden presentar un pasaporte vigente como documento alternativo.

Además, si no se cuenta ni con CURP Biométrica ni con pasaporte, también será válida la CURP tradicional, siempre y cuando esté acompañada de una identificación oficial con fotografía.

