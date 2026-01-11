Tras ingreso de frente frío se registran varias emergencias en Madero

Personal de Bomberos y de Protección Civil atendieron los incidentes que se presentaron desde el mediodía del sábado.

CIUDAD MADERO, TAM.- Incendios, la caída de un anuncio, el desplome de un poste, entre otras emergencias, se registraron en ciudad Madero luego de la entrada del frente frío número 27.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil en la urbe petrolera, precisó que acudieron a un incendio de casa que por fortuna no dejó persona afectadas así como un siniestro en un predio baldío.

De igual manera, atendieron un incendio de pastizal en Miramápolis, muy cerca del nuevo hospital civil.

En este último, los vientos del norte ayudaban a que el fuego se extendiera por el terreno, lo que dificultaba las labores de los bomberos.

También se presentó la caída de un anuncio en la tienda Milano, situada a espaldas de la presidencia municipal.

El desplome no dejó personas lesionadas.

Las rachas de viento también tumbaron un poste de alumbrado público en la avenida Álvaro Obregón, casi esquina con calle Sarabia en la zona centro de Madero.

Proteccion Civil también reportó la caída de cables de telefonía e internet.

Por Benigno Solís/La Razón