VIDEO: Esquiadora provoca avalancha y queda atrapada con su perrito

La esquiadora Ares Masip sobrevivió a una avalancha en Andorra y compartió su experiencia para alertar sobre los peligros reales de la montaña y la falsa sensación de seguridad.

ANDORRA.- La esquiadora andorrana Ares Masip compartió en redes sociales un impactante video para relatar el gran susto que vivió el pasado 8 de enero, cuando provocó accidentalmente una avalancha mientras esquiaba en la zona del Cim de l’Hortell, en Andorra, a unos 2,400 metros de altura.

En las imágenes, grabadas por la propia deportista, se observa cómo la nieve se desprende repentinamente y la arrastra varios metros cuesta abajo, afortunadamente, la avalancha no tuvo la fuerza suficiente para sepultarla por completo, lo que le permitió escapar sin sufrir heridas graves.

Masip explicó que se encontraba en compañía de su perrito, Cim, que la seguía corriendo muy de cerca, en un terreno que conoce bien y que había descendido en varias ocasiones durante los días previos.

Además, el boletín de avalanchas indicaba un riesgo bajo a limitado (nivel 1-2), lo que le generó una falsa sensación de seguridad.

“No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras”, reconoció.

La deportista, también practicante de ciclismo de montaña, decidió salir a esquiar en solitario y acompañada de su mascota, tras sentirse cansada para realizar una actividad más exigente, sin embargo, una combinación de factores, terreno familiar, experiencia previa y condiciones aparentemente estables, la llevó a bajar la guardia.

Este tipo de situaciones, explicó, responde a lo que se conoce como una “trampa heurística”, un sesgo mental que hace que las personas subestimen el peligro real cuando creen tener el control del entorno, en montaña, advirtió, este error puede tener consecuencias graves.

¿Por qué son tan peligrosas las avalanchas?

Una avalancha es un desprendimiento repentino de grandes masas de nieve que descienden a gran velocidad por una ladera, su principal peligro radica en la fuerza y rapidez con la que se desplaza, lo que puede arrastrar, golpear o sepultar a quienes se encuentren en su recorrido, incluso cuando el riesgo declarado es bajo.

Ares Masip decidió difundir su experiencia como una forma de concienciar sobre los riesgos reales de la montaña.

“El riesgo cero simplemente no existe”, subrayó.

Para ella, lo ocurrido fue un fuerte impacto emocional, pero también una valiosa lección personal.

“Si este testimonio puede ayudar a que alguien se mantenga alerta, incluso en un lugar que cree conocer bien, entonces habrá valido la pena compartirlo”, concluyó.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.