VIDEOS: Nativos americanos se suman a protestas por la mujer asesinada por un agente de ICE

Las movilizaciones se han extendido en distintos puntos de Estados Unidos, incluso se creó una pancarta humana con la leyenda "fue asesinato, ICE fuera”

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales como Tiktok han comenzado a circular videos en los que señalan el arribo de nativos americanos a Minneapolis, Minnesota, no sólo para honrar la memoria de Renee Nicole Good, la activista estadounidense, quien fue asesinada por Jonathan Ross, agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), sino también para mostrar su rechazo contra las redadas migratorias.

Esto se da en el marco de las múltiples protestas que se han realizado en diferentes puntos de ese país, tras el asesinato de la activista de 37 años, quienes era originaria de Colorado Springs, y madre de tres hijos, de 15, 12 y 6 años.

Diversas organizaciones civiles se sumaron a las movilizaciones del sábado 10 de enero en algunas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo en la playa Ocean Beach de San Francisco, decenas de personas se reunieron para formar una pancarta humana con la leyenda «fue asesinato, ICE fuera”.

Si bien el FBI encabeza la investigación del tiroteo que en el que fue asesinada Renee Good en Minneapolis, la Fiscalía del Estado de Minnesota señaló que hará su propia indagatoria tras la difusión de un nuevo video de los momentos previos a la muerte de la activista.

Usuarios de redes sociales reaccionan a apoyo de nativos americanos

Ante los diversos videos que circulan en plataformas digitales como TikTok, en los que aparecen nativos americanos danzando y cantando en lengua Dakota, en el lugar donde perdió la vida Renee Nicole Good y donde se le montó un altar en el que destaca la bandera de México, internautas han reaccionado emotivamente:

«No es un homenaje… es un ritual para que esa alma trascienda a un buen camino y no se pierda en este plano espiritual», «que sería de EEUU y el mundo si uno de ellos fuera presidente de EEUU», «nativos americanos tienen mucha conexión con la naturaleza y la espiritualidad una verdadera belleza de cultura gran admiración y respeto por ellos», «en paz descanse gran amiga de los migrantes», son algunos de los mensajes que se pueden leer.

¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer asesinada en redada de ICE en Minneapolis?

Renee Nicole Macklin Good era originaria de Colorado Springs, tenía 37 años y era madre de tres hijos, de 15, 12 y 6 años. En redes sociales se definía a si misma como “escritora, poeta y madre. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion de Norfolk, Virginia, se ganó el Premio de la Academia de Poetas Estadounidenses en 2020 y tenía la licenciatura en inglés.

De acuerdo con el Minnesota Star Tribune, la activista estadounidense tuvo dos esposos, con el primero procreó a sus dos hijos y con el segundo, tuvo uno más. El miércoles 7 de enero, perdió la vida a manos de un agente de ICE, en Minneapolis, Estados Unidos, tras recibir al menos tres disparos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO