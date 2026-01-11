Vienen 3 frentes fríos más a Tamaulipas, uno débil y dos de moderado a fuerte intensidad

Este evento podría estarse presentando esa así del siguiente fin de semana.

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Meteorólogos tamaulipecos, informaron este fin de semana a través de Meteo Alert Tampico, que la entidad mantendrá condiciones de descenso de temperatura y potencial de efectos invernales durante la segunda quincena de enero, debido a la llegada de tres sistemas frontales adicionales antes del día 25 de este mes.

De acuerdo con los pronósticos visualizados en los modelos meteorológicos, el primero de estos frentes fríos se espera que sea de intensidad débil, con interacción moderada con el flujo de aire polar, lo que podría traducirse en un descenso ligero de temperaturas, principalmente durante las madrugadas y primeras horas de la mañana en zonas altas.

Sin embargo, el panorama general del periodo destaca la entrada de dos frentes fríos de mayor impacto, catalogados como moderados a fuertes.

Estos sistemas, con mayor avance del aire frío sobre el norte y noreste del país, podrían generar descensos más significativos en las temperaturas y un aumento en la sensación térmica, especialmente en municipios del norte y zonas serranas del estado.

La interacción de estos frentes con la circulación atmosférica favorecerá condiciones de mayor nubosidad y, en zonas dispersas, probabilidad de lloviznas o precipitaciones de corta duración.

La escala de intensidad mostrada en los pronósticos resalta que estos dos frentes fríos moderados a fuertes tendrán un mayor potencial de advección de aire frío, pudiendo afectar de forma notable la temperatura mínima en localidades como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y ciudades del Altiplano tamaulipeco.

Autoridades meteorológicas llaman a la población a mantenerse informada, especialmente a los sectores más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, debido a los posibles descensos térmicos que podrían registrarse con la llegada de estos sistemas.

Por. Antonio H. Mandujano