Acueducto Guadalupe Victoria, infraestructura estratégica para la capital: Américo Villarreal

El gobernador Américo Villarreal recordó que el Gobierno del Estado avanza en la construcción de la segunda línea del Acueducto, la cual calificó como “un segundo río para Ciudad Victoria”.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Tras la reciente afectación registrada en un tubo de la primera línea del acueducto Guadalupe Victoria, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, subrayó la relevancia estratégica de esta infraestructura, al señalar que este sistema es, en los hechos, la columna vertebral del abasto de agua potable para Ciudad Victoria.

El mandatario explicó que el incidente ocurrió en un punto del trazado donde en años anteriores ya se habían realizado reparaciones, lo que terminó por dañar uno de los tubos.

No obstante, afirmó que la situación permitió visibilizar con claridad la dimensión real de esta obra hidráulica y el papel fundamental que desempeña para la vida diaria de la capital del estado.

“Por debajo de la ciudad traemos un río entero que se está bombeando, segundo a segundo, las 24 horas del día, para ser potabilizado y llegar a los hogares de los victorenses”, expresó Villarreal Anaya, al enfatizar que el acueducto no es sólo una obra de infraestructura, sino un sistema estratégico sin el cual la ciudad simplemente no podría operar.

En este contexto, el gobernador destacó que el evento reforzó la conciencia colectiva sobre la necesidad del cuidado del agua, al quedar evidenciado el volumen permanente que se conduce y la vulnerabilidad que implica la antigüedad de la primera línea del acueducto, actualmente en operación.

Asimismo, recordó que el Gobierno del Estado avanza en la construcción de la segunda línea de conducción, la cual calificó como “un segundo río para Ciudad Victoria”, concebido para fortalecer la seguridad hídrica, garantizar la continuidad del servicio y reducir riesgos ante fallas o contingencias futuras.

Villarreal Anaya reconoció la respuesta inmediata y coordinada de las dependencias estatales involucradas, así como de los organismos operadores y empresas constructoras, al señalar que la atención a la contingencia demostró la importancia de contar con instituciones preparadas para actuar con rapidez ante eventos que comprometen servicios esenciales.

Finalmente, el gobernador sostuvo que la experiencia dejó una lección clara: el acueducto Guadalupe Victoria es una infraestructura estratégica que requiere mantenimiento constante, planeación a largo plazo y una visión preventiva, al tratarse de un sistema vital para el desarrollo, la estabilidad y la calidad de vida de Ciudad Victoria.

Por. Antonio H. Mandujano