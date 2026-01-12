Avería en acueducto Guadalupe Victoria no generó costos adicionales: Raúl Quiroga

El secretario subrayó también que la coordinación entre las distintas dependencias permitió evitar afectaciones graves en el suministro de agua potable

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La reparación de la avería registrada el pasado fin de semana en un tubo de la primera línea del acueducto Guadalupe Victoria no representó un costo extraordinario para el Gobierno del Estado ni para el organismo operador, informó el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social en Tamaulipas, Raúl Quiroga Álvarez.

En entrevista para Expreso, el funcionario explicó que el incidente fue producto de un accidente operativo durante maniobras con maquinaria pesada, descartando que se haya tratado de una falla estructural o de una situación previsible.

Y aclaró que este tipo de sucesos pueden ocurrir debido a la naturaleza de los trabajos que se realizan en campo.

“Son incidentes, no es algo que tú puedas prever; las máquinas tienen distintos mandos y de repente, sin querer, se acciona uno y la pala impacta en otro punto”, señaló.

Quiroga Álvarez detalló que, pese a lo ocurrido, la reparación no implicó erogaciones relevantes, ya que la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado contaba con un stock de refacciones, lo que permitió atender la contingencia de manera inmediata.

«Prácticamente ningún costo tuvo, porque teníamos un stock de refacciones afortunadamente en COMAPA».

«Y además, la empres mandó traer algunas refacciones qué no fueron necesarias», explicó Quiroga Alvarez.

En este sentido, descartó la aplicación de sanciones o multas a la empresa involucrada, al insistir en que se trató de un incidente fortuito.

“Hay que ponernos del lado positivo y ver que esto va caminando”, expresó, al tiempo que reconoció el esfuerzo del personal técnico y operativo que trabajó incluso en fines de semana para resolver la situación con la mayor rapidez posible.

El secretario subrayó también que la coordinación entre las distintas dependencias permitió evitar afectaciones graves en el suministro de agua potable, ya que la red no llegó a desfogarse por completo.

“Prácticamente no se sintió”, afirmó, al destacar que el impacto para la población fue mínimo.

Finalmente, Quiroga Álvarez confirmó que el servicio de agua potable ya fue restituido en las colonias que pudieron presentar alguna intermitencia, asegurando que actualmente el abasto se encuentra prácticamente normalizado en Ciudad Victoria.

Por. Antonio H. Mandujano