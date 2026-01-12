Beto Prieto aval de la corrupción

ENTRELÍNEAS/ MIGUEL ÁNGEL AGUILAR RODRÍGUEZ

En pleno arranque del 2026 arranca con ello pese a todas las reglas existentes en materia electoral y que muchas de ellas habrán con la complacencia de las autoridades ser violentadas, ignoradas o sean atendidas de acuerdo a la instrucción cupular encomendada según sea la conveniencia, ya muchas y muchos políticos han comenzado a desenvolverse respecto a las aspiraciones políticas-electorales que traen en mente.

En ese sentido y de acuerdo a lo que se ha ventilado en todas direcciones una cosa queda perfectamente clara, la contienda electoral será encarnizada nadie sin duda, dará cuartel principalmente entre los morenistas y razones hay un montón para pensar que así sucederá al menos en los últimos meses en infinidad de ocasiones utilizando diversas plataformas sociales se han estado exhibiendo presuntas irregularidades en su quehacer político-laboral incluso personal, los actores son principalmente aquellos que de alguna manera han levantado la mano y a los que se les ve una seria oportunidad de trascender en las próxima elección.

Entre las damas que han sido objeto de señalamientos adversos en su labor y que de acuerdo a filtraciones y reportes periodísticos son posibles candidatas a la gubernatura por el partido en poder destacan la senadora de la república OLGA SOSA RUIZ, la Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia TANIA CONTRERAS y la alcaldesa de Nuevo Laredo CARMEN LILIA CANTUROSAS salvándose hasta el momento de la quema la titular de la Secretaría de SEBIEN SILVIA CASAS GONZÁLEZ.

En ese sentido varias de ellas han denunciado una guerra sucia dirigidas según sus comentarios, por personas ajenas al partido y que solamente buscan o pretenden tergiversar su labor ante a la opinión pública falseando acciones que a todas luces son parte de una estrategia absurda y mentirosa.

En tanto pero sin abandonar el tema sucesorio hay algunos en este caso varones que no necesitan ser exhibidos como pésimos servidores públicos, pues presuntos actos de corrupción los desnudan por completo como es el caso del edil de H. Matamoros ALBERTO GRANADOS FAVILA que está siendo acusado y señalado por el ala empresarial y comercial de estar realizando cobros indebidos inventados y acicateados por la voracidad de obtener dinero fácil.

Todo ello ocurre sin contar la despiadada animadversión que siente gran parte de la ciudadanía matamorense que se queja de la pésima labor del edil fronterizo a quien le han demostrado en innumerables ocasiones despilfarra millones de pesos en banalidades personales en lugar de atender las necesidades básicas de la población.

Otro es el titular de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado el panista-morenista HUMBERTO PRIETO HERRERA quien nomás no se puede desprender del intenso tufo de corrupción que lo rodea y del cual al parecer nomas no hay forma de que lo haga.

Su postura de ser un precursor de la transparencia y honestidad se le viene encima habida cuenta su presunta y activa participación en la obtención de millonarios contratos en favor de su familia sin olvidar aquel aquelarre de su cónyuge quien también fuera aparentemente favorecida con dinero oficial.

En fin como se puede observar en ambos casos los señalados están hasta las manitas enlodados de ineptitud y corrupción, no obstante se dicen listos para continuar con los “trabajos” electorales previos a la contienda próxima.

En tanto en lo que fue la primera emisión del Programa “Diálogos con Américo” el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA externo que a tres años de su gestión los frutos son evidentes tanto que la transformación avanza firme en Tamaulipas, todo ello sin contar que está en marcha nuevos proyectos que les tocará cosechar a futuras generaciones.

Destacó el mandatario estatal que los avances tecnológicos van encaminados a ofrecer una mejor comunicación y un acercamiento efectivo con las audiencias a través de nuevas plataformas frecuencias.

En respuesta a radioescuchas de la entidad se refirió a los proyectos estratégicos que

impulsa su gobierno, las obras de infraestructura, los programas de bienestar, las acciones de desarrollo social, el respaldo del DIF Tamaulipas y del programa Lazos de Bienestar contando desde luego con el invaluable apoyo de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM.

Asimismo manifestó que al inicio de su gestión la administración estatal recibía alrededor de siete mil millones de pesos, y ahora se reciben 23 mil millones a través de 19 programas donde se atiende y se benefician 600 mil tamaulipecas y tamaulipecos.

Indicó que el trabajo de su gobierno está enfocado a aprovechar la potencialidad de la entidad para que sus habitantes vivan mejores niveles de bienestar.

Por último el gobernador confió que a pesar del panorama internacional que se vive con el hábil manejo de la política exterior y el liderazgo de la presidenta Tamaulipas seguirá teniendo áreas de oportunidad para seguir creciendo.

