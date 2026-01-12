Bloquen Bulevar; aseguran que “La Rana” es inocente

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Carlos G., conocido como “La Rana”, realizaron una manifestación pacífica frente a la Escuela Normal Federalizada, donde bloquearon el bulevar en ambos sentidos para exigir su inmediata liberación y denunciar presuntas irregularidades en su detención, luego de ser vinculado a un caso de agresión sexual ocurrido en el Hospital Infantil de Ciudad Victoria.

Durante la protesta, los manifestantes corearon consignas como “Queremos justicia para La Ranita” y “Es inocente”, al señalar que se está vulnerando el principio de presunción de inocencia. “Por presunción no puede ser detenido y mucho menos trasladado al penal de Altamira. Estamos manifestándonos pacíficamente y queremos justicia”, expresaron.

Derivado de la movilización, el gobernador del estado sostiene un diálogo directo con Martha Ruiz Castillo, madre del detenido y trabajadora del Hospital Infantil, para escuchar los señalamientos sobre presuntas irregularidades en el proceso. Hasta el momento, el intercambio continúa y no se ha emitido una postura oficial.

Gamaliel González, amigo cercano de Carlos, aseguró que la persona que aparece en las imágenes difundidas por la Fiscalía no corresponde físicamente con él. “Si hacen un acercamiento a la fotografía, se puede ver que no es la misma persona. Aparentemente tiene vitiligo en las manos y Carlos no padece esa condición. Yo tengo más de 15 años de conocerlo y es una persona intachable”, afirmó.

Los manifestantes insistieron en que las víctimas no han identificado directamente a Carlos como responsable. “Las víctimas no lo señalan ni lo han reconocido. Las cámaras del hospital están ahí y deben revisarse con claridad. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, recalcaron.

Compañeros de trabajo señalaron que Carlos, quien se desempeña como camillero y también es boxeador, se encontraba de vacaciones desde el 25 de diciembre. “Ese día no estaba laborando. Nuestro trabajo se limita al traslado de pacientes; no tenemos trato directo con el personal médico”, explicaron.

Por su parte, Martha Ruiz Castillo denunció que la detención de su hijo se realizó con uso excesivo de la fuerza y sin que se mostrara una orden judicial. “Lo sacaron de la casa con violencia, nunca se identificaron y jamás me mostraron una orden. No se vale lo que están haciendo con mi hijo”, expresó.

El bloqueo del bulevar frente a la Escuela Normal Federalizada se mantuvo durante varios minutos, generando afectaciones viales, mientras los manifestantes permanecieron atentos al diálogo que aún se desarrolla con el gobernador del estado.

Por. Raúl López García